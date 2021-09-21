Inmet emite alerta de vendaval para 19 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (21), um alerta de perigo potencial para vendaval em 19 municípios do Espírito Santo. O aviso já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22)
Segundo o alerta do Inmet, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Confira as instruções do instituto:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
MUNICÍPIOS EM ALERTA
- Alegre
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
MARINHA
Na última segunda-feira (20), a Marinha do Brasil emitiu um alerta, válido até a manhã de quarta-feira (23), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Estado capixaba.
A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24).
Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.