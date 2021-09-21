Inmet emite alerta de vendaval para 19 cidades do Espírito Santo

Ventos podem chegar a 60km/h em 19 cidades do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Segundo o alerta do Inmet, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Confira as instruções do instituto:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MUNICÍPIOS EM ALERTA

Alegre

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta



MARINHA

Na última segunda-feira (20), a Marinha do Brasil emitiu um alerta, válido até a manhã de quarta-feira (23), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Estado capixaba.

A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24).