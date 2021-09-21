Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo potencial

Inmet emite alerta de vendaval para 19 cidades do Espírito Santo

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê ventos de até 60 km/h, já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22). Veja lista das cidades
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 set 2021 às 17:22

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:22

Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Ventos podem chegar a 60km/h em 19 cidades do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (21), um alerta de perigo potencial para vendaval em 19 municípios do Espírito Santo. O aviso já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22)
Segundo o alerta do Inmet, os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Confira as instruções do instituto:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MUNICÍPIOS EM ALERTA

  1. Alegre
  2. Anchieta
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Guaçuí
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Marataízes
  13. Mimoso do Sul
  14. Muqui
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. São José do Calçado
  19. Vargem Alta

Veja Também

Vendaval derruba árvores, poste e deixa moradores sem luz em Cachoeiro

Após alerta, vendaval chama atenção na Grande Vitória

MARINHA

Na última segunda-feira (20), a Marinha do Brasil emitiu um alerta, válido até a manhã de quarta-feira (23), para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Estado capixaba.
A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta (22) e a manhã de sexta-feira (24).
Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.

Veja Também

Primavera deve começar com queda na temperatura e chuva fraca no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados