Ventos de quase 90 km/h são registrados na Terceira Ponte

Rodosol chegou a marcar a velocidade dos ventos de 87,68 km/h na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar dos ventos fortes, o tráfego na ponte não precisou ser interrompido. Em reportagem anterior sobre ventos na via, a Rodosol explicou que a ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h e explicou que, para ser fechada, vários fatores são considerados — como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.

A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta e a manhã de sexta-feira (24).