Ventos de quase 90 km/h são registrados na Terceira Ponte

Por volta das 20h desta terça-feira (21), o anemômetro (aparelho que mede ou registra a velocidade dos ventos) da Rodosol chegou a marcar ventos de 87,68 km/h na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. A forte ventania registrada em municípios da Grande Vitória repercute nas redes sociais. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia.
Apesar dos ventos fortes, o tráfego na ponte não precisou ser interrompido. Em reportagem anterior sobre ventos na via, a Rodosol explicou que a ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h e explicou que, para ser fechada, vários fatores são considerados — como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.
Nesta tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval em 19 municípios do Espírito Santo. O aviso já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22)
Na última segunda-feira (20), a Marinha do Brasil emitiu um alerta, válido até a manhã de quarta-feira, para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Estado capixaba.
A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta e a manhã de sexta-feira (24).
Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.