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Entre Vitória e Vila Velha

Ventos de quase 90 km/h são registrados na Terceira Ponte

Apesar do vento forte, o tráfego na ponte não precisou ser interrompido. Ventania registrada em municípios da Grande Vitória deixou parte de alguns bairros sem energia
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 set 2021 às 22:05

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 22:05

Data: 15/05/2013 - ES - Vila Velha - Terceira Ponte (Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça) vista da Praia da Costa - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Rodosol chegou a marcar a velocidade dos ventos de 87,68 km/h na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Por volta das 20h desta terça-feira (21), o anemômetro (aparelho que mede ou registra a velocidade dos ventos) da Rodosol chegou a marcar ventos de 87,68 km/h na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha. A forte ventania registrada em municípios da Grande Vitória repercute nas redes sociais. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia.
Apesar dos ventos fortes, o tráfego na ponte não precisou ser interrompido. Em reportagem anterior sobre ventos na via, a Rodosol explicou que a ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h e explicou que, para ser fechada, vários fatores são considerados — como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.

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Nesta tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval em 19 municípios do Espírito Santo. O aviso já está em vigência e é válido até as 10h desta quarta-feira (22)
Na última segunda-feira (20), a Marinha do Brasil emitiu um alerta, válido até a manhã de quarta-feira, para ventos com intensidade de até 75 km/h e ondas que podem chegar a 5 metros de altura na faixa litorânea do Estado capixaba.
A Marinha explicou que os ventos poderão ocasionar agitação marítima em alto-mar e as ondas podem atingir 5 metros de altura entre a madrugada de quarta e a manhã de sexta-feira (24).
Há ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura durante as manhãs nesse período. O órgão alerta aos navegantes que consultem as informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.

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