E o frio? Outono será mais quente e com menos chuva no ES

Os fenômenos climáticos El Niño e a La Niña ocorrem no oceano Pacífico Equatorial. Enquanto o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal dessa região, a La Niña é marcada por temperaturas mais frias. Essas mudanças afetam globalmente os padrões atmosféricos, transporte de umidade, temperatura e precipitação.



No Brasil, a evidência mais conhecida do El Niño é a modificação do regime de chuvas na parte norte da Região Nordeste e a Região Amazônica, onde a seca se agrava, e a Região Sul, onde as precipitações se intensificam.



O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica que ao longo do tempo muitas pesquisas tentam buscar respostas cientificas sobre os impactos do El Niño no Espírito Santo. No entanto, ainda não há uma descrição relativa do regime de chuva sob a influência deste fenômeno no Estado.



Por outro lado, alguns estudos descritivos mostram que a média das temperaturas ficam acima da média climatológica.