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Previsão da Climatempo

E o frio? Outono será mais quente e com menos chuva no ES

Previsão do tempo mostra que a sensação de calor pode durar até maio e só depois o frio deve avançar para a Região Sudeste

Publicado em 21 de Março de 2024 às 10:05

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 mar 2024 às 10:05
O outono começou na última quarta-feira (20) em meio a um calorão em diversos estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. Mas como ficam as temperaturas e a chuva durante a estação? Será que o frio já chega de imediato ao Estado com o fim do verão?
A Climatempo explica que o El Niño continua enfraquecendo e deve terminar em abril, deixando grande parte do período do outono no modo neutralidade. No entanto, ainda são esperados alguns efeitos do fenômeno até o fim da estação, em junho. Em julho de 2024, espera-se o início do desenvolvimento do La Niña.

Diferença entre o El Niño e La Niña

Os fenômenos climáticos El Niño e a La Niña ocorrem no oceano Pacífico Equatorial. Enquanto o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal dessa região, a La Niña é marcada por temperaturas mais frias. Essas mudanças afetam globalmente os padrões atmosféricos, transporte de umidade, temperatura e precipitação.

No Brasil, a evidência mais conhecida do El Niño é a modificação do regime de chuvas na parte norte da Região Nordeste e a Região Amazônica, onde a seca se agrava, e a Região Sul, onde as precipitações se intensificam.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) explica que ao longo do tempo muitas pesquisas tentam buscar respostas cientificas sobre os impactos do El Niño no Espírito Santo. No entanto, ainda não há uma descrição relativa do regime de chuva sob a influência deste fenômeno no Estado.

Por outro lado, alguns estudos descritivos mostram que a média das temperaturas ficam acima da média climatológica.

Por conta disso, o outono terá temperaturas um pouco acima da média no Espírito Santo e o Estado deve registrar chuva um pouco abaixo da média entre a Grande Vitória e o Sul capixaba. No restante do Estado, chove dentro da média. Confira as projeções no mapa abaixo.
ES terá mais calor e menos chuva no outono
ES terá mais calor e menos chuva no outono Crédito: Climatempo

Quando o frio chega ao Brasil?

O calor não deve diminuir de imediato e os brasileiros podem ter a sensação de que o verão não acabou até maio. A perspectiva da Climatempo é que o ar frio das frentes frias demore algumas semanas para entrar no interior do país.
As primeiras quedas significativas de temperaturas tendem a vir em abril sobre o Sul e em áreas do Sudeste, mas o frio mais intenso só deve chegar entre maio e junho.

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