Jovem de Venda Nova do Imigrante desaparece após festa em Vila Velha

O jovem José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, morador de Venda Nova do Imigrante, está desaparecido desde o último sábado (23), quando foi visto pela última vez ao deixar uma festa em uma casa noturna na Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta de 1h da manhã.
Segundo a irmã do rapaz, a lavradora Roseli Tomaz da Conceição, de 33 anos, ela e José Ronaldo foram para Vila Velha com a intenção de retornarem no mesmo dia. "Mas nós perdemos o ônibus e acabamos ficando na casa de amigos. À noite, saímos em grupo, mas meu irmão ficou com sono e pediu a chave do carro para ir dormir. Quinze minutos depois fomos vê-lo, mas ele havia sumido. Desde então, estamos à procura dele", iniciou.
Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que, segundo a família, o jovem deixou a boate. Confira:
A família de Ronaldo fez apelo nas redes sociais e foi às ruas procurá-lo. "Procuramos em todos os lugares. Agora estamos desesperados, pedindo a colaboração das pessoas. Meu irmão não sabe andar em Vila Velha, não conhece nada e deve estar perdido, sem telefone e sem dinheiro", disse.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém, até o momento, o rapaz não foi localizado.
Caso alguém tenha informações que possam ajudar a encontrar José Ronaldo Tomaz da Conceição, pode entrar em contato coma irmã dele, Roseli, por meio do número (28) 99978-0267, ou informar a Polícia Civil por meio do Dique-Denúncia 181 — não é preciso se identificar.