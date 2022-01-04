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Em Vila Bethânia

Cabeleireiro desaparecido é encontrado morto em rio de Viana

Corpo de Ronisson Andrião Lopes, de 35 anos, estava no Rio Formate nesta segunda-feira (3); família disse que morte provavelmente foi um acidente
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jan 2022 às 21:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 21:07

À esquerda, o cabeleireiro Rony Lopes; à direita o local em que o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (3) no Rio Formate
À esquerda, o cabeleireiro Rony Lopes; à direita o local em que o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (3) no Rio Formate Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta
Desaparecido desde a última quinta-feira (28), o cabeleireiro Ronisson Andrião Lopes — também conhecido como Rony Lopes — foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (3), por um amigo da família. O corpo do autônomo estava no Rio Formate, na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana.
De acordo com o cunhado Paulo Cézar dos Santos, a morte deve ter sido um acidente. "Ele provavelmente caiu e bateu a cabeça. A ponte é muito alta e com muitas pedras embaixo. Segundo a Polícia Civil, o corpo não tinha marcas de violência. Não tinha tiro, facada... nada", afirmou.
Conforme ele contou, o cadáver foi encontrado por um proprietário de uma marmoraria. "No sábado, eu tinha pedido para ver se ele conseguia puxar imagens das câmeras. Hoje, ele foi lá ver a filmagem e, quando um cliente pediu uma pedra que estava no fundo do local, ele avistou o corpo", disse.
Rony Lopes era cabeleireiro e estava desaparecido desde o último dia 28 de dezembro
Rony Lopes era cabeleireiro e estava desaparecido desde o último dia 28 de dezembro Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta
Ainda segundo a família, o cabeleireiro de 35 anos tinha sido visto pela última vez em um bar de um conhecido, também em Vila Bethânia, no início da noite do sábado (28). Pouco antes, ele tinha atendido uma cliente e sofrido com uma pequena alergia, que teria deixado o rosto dele inchado.
Solteiro e sem filhos, Rony Lopes tinha um salão na casa onde morava com a mãe — uma idosa de 75 anos, que está "muito abalada", de acordo com o cunhado da vítima. A expectativa é que o corpo dele seja liberado nesta terça-feira (4) para ser enterrado no Cemitério de Vila Bethânia logo depois.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver". O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar por exame cadavérico para confirmar a causa da morte. Outras informações não foram divulgadas.

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