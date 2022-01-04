Cabeleireiro desaparecido é encontrado morto em rio de Viana

À esquerda, o cabeleireiro Rony Lopes; à direita o local em que o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (3) no Rio Formate Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

Desaparecido desde a última quinta-feira (28), o cabeleireiro Ronisson Andrião Lopes — também conhecido como Rony Lopes — foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (3), por um amigo da família. O corpo do autônomo estava no Rio Formate, na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana

De acordo com o cunhado Paulo Cézar dos Santos, a morte deve ter sido um acidente. "Ele provavelmente caiu e bateu a cabeça. A ponte é muito alta e com muitas pedras embaixo. Segundo a Polícia Civil, o corpo não tinha marcas de violência. Não tinha tiro, facada... nada", afirmou.

Conforme ele contou, o cadáver foi encontrado por um proprietário de uma marmoraria. "No sábado, eu tinha pedido para ver se ele conseguia puxar imagens das câmeras. Hoje, ele foi lá ver a filmagem e, quando um cliente pediu uma pedra que estava no fundo do local, ele avistou o corpo", disse.

Rony Lopes era cabeleireiro e estava desaparecido desde o último dia 28 de dezembro Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

Ainda segundo a família, o cabeleireiro de 35 anos tinha sido visto pela última vez em um bar de um conhecido, também em Vila Bethânia, no início da noite do sábado (28). Pouco antes, ele tinha atendido uma cliente e sofrido com uma pequena alergia, que teria deixado o rosto dele inchado.

Solteiro e sem filhos, Rony Lopes tinha um salão na casa onde morava com a mãe — uma idosa de 75 anos, que está "muito abalada", de acordo com o cunhado da vítima. A expectativa é que o corpo dele seja liberado nesta terça-feira (4) para ser enterrado no Cemitério de Vila Bethânia logo depois.