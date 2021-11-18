Vídeo mostra idoso desaparecido seguindo para mata em Guarapari

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idoso de 65 anos que fugiu de uma clínica em Guarapari continua desaparecido. A família agora oferece uma recompensa de R$ 3 mil para quem o encontrar. Ailton Benedito Quiezza entrou em uma mata no dia 9 de novembro e foi visto pela última vez na região central do município.

Segundo os familiares, o idoso é de Aracruz, no Norte do Estado. Após saberem do ocorrido, eles se deslocaram até a clínica para ajudar nas buscas e informaram que o Corpo de Bombeiros foi acionado. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação, mas não obteve retorno.

A família diz que tem trabalhado todos os dias para encontrar Ailton e que, no último fim de semana, montaram diversas duplas para rodar por Guarapari, onde ele foi visto pela última vez.

Família oferece recompensa para quem encontrar idoso desaparecido em Guarapari Crédito: Reprodução

Populares contaram à família que viram o idoso na última sexta-feira (12) na região central de Guarapari, mas, até o momento, ele não foi encontrado.

O QUE DIZ A CLÍNICA

Em nota, a Clínica Vitalle, onde Ailton estava internado desde 29 de setembro, informou que o homem fazia um tratamento de alcoolismo, objetivando desintoxicação e estabilização do quadro para posterior seguimento do tratamento em seu município de origem. Confira a nota na íntegra:

"A internação foi na modalidade involuntária, ou seja, sem o consentimento e adesão do paciente.

No dia de sua evasão, sr. Ailton participou das atividades terapêuticas propostas, realizando aula de educação física com outros pacientes na parte da manhã e vinha interagindo satisfatoriamente com toda equipe e demais pacientes.

O paciente aderiu muito bem a terapia medicamentosa apresentando significativa melhora e estava próximo de receber alta terapêutica.

A evasão ocorreu logo após o café da tarde onde as imagens do vídeo monitoramento restam claras que ele aguardou o momento oportuno para evadir-se pelos fundos de uma área restrita da clínica e fechada pela mata.

Familiares após avisados da evasão, informaram que o sr. Ailton é indígena e possui intimidade com região de matas e marés, o que a clínica desconhecia até então.

A equipe realizou buscas pelo local sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e diligenciou toda a região com cães e drones, também sem sucesso.