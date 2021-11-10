Idoso foge de clínica, entra em mata e desaparece em Guarapari

Ailton Benedito Quiezza, de 65 anos, está desaparecido Crédito: Acervo familiar

Um idoso de 65 anos fugiu de uma clínica em Guarapari , entrou em uma mata e está desaparecido desde a tarde desta terça-feira (9). Segundo familiares, Ailton Benedito Quiezza tem Alzheimer em estágio inicial e foi internado no local para tratar alcoolismo.

Os familiares de Ailton explicaram à reportagem que ele é de Aracruz , no Norte do Estado. Após saberem do ocorrido, eles se deslocarem até a clínica e disseram que o Corpo de Bombeiros foi acionado, fez buscas com cães, mas ainda não localizou o idoso. Demandada pela reportagem, a corporação informou, por nota, que não encontrou acionamento para ocorrência com essas características na região.

VÍDEO MOSTRA IDOSO SEGUINDO PARA MATA

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O QUE DIZ A CLÍNICA

Em nota, a Clínica Vitalle, onde Ailton estava internado desde 29 de setembro, informou que o homem fazia um tratamento de alcoolismo, objetivando desintoxicação e estabilização do quadro para posterior seguimento do tratamento em seu município de origem. Confira a nota na íntegra:

"A internação foi na modalidade involuntária, ou seja, sem o consentimento e adesão do paciente. No dia de sua evasão, sr. Ailton participou das atividades terapêuticas propostas, realizando aula de educação física com outros pacientes na parte da manhã e vinha interagindo satisfatoriamente com toda equipe e demais pacientes.

O paciente aderiu muito bem a terapia medicamentosa apresentando significativa melhora e estava próximo de receber alta terapêutica. A evasão ocorreu logo após o café da tarde onde as imagens do vídeo monitoramento restam claras que ele aguardou o momento oportuno para evadir-se pelos fundos de uma área restrita da clínica e fechada pela mata.

Familiares após avisados da evasão, informaram que o sr. Ailton é indígena e possui intimidade com região de matas e marés, o que a clínica desconhecia até então. A equipe realizou buscas pelo local sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e diligenciou toda a região com cães e drones, também sem sucesso.

Toda equipe vem se mobilizando em divulgar nas redes sociais e canais de comunicação a imagem do paciente na tentativa de localizá-lo, inclusive dando apoio aos familiares que se encontram na cidade."