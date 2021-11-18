Morre aos 96 anos Pergentino de Vasconcellos, fundador do Unesc

Faleceu na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 8h40, aos 96 anos, o empresário e professor Pergentino de Vasconcellos. Ele teve uma infecção no trato biliar, foi internado no Hospital Maternidade São José (HMSJ), em Colatina , e passou por uma cirurgia, na última segunda-feira (15), mas não resistiu.

Pergentino de Vasconcellos nasceu no dia 26 de agosto de 1925 e foi um dos pioneiros na área do ensino superior nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, ao fundar o Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), em 1966, em Colatina. Na cidade, também fundou a Casa do Menino, que acolhe e oferece educação para crianças em vulnerabilidade, e o Hospital Maternidade São José.

Teve Ilaria Vasconcellos como esposa em uma união de 72 anos. O empresário deixa os filhos Pergentino de Vasconcellos Junior e Maria José Rossi de Vasconcellos, além de 10 netos e 16 bisnetos.

Com pesar, comunico o falecimento do meu pai Pergentino de Vasconcellos, ocorrido hoje, dia 18 de novembro de 2021, por volta das 8h40. Ele apresentou um processo infeccioso no trato biliar e foi internado no Hospital Maternidade São José, em Colatina, para que pudesse receber tratamento mais adequado. Foi acompanhado pela equipe médica, submetido a um tratamento cirúrgico no dia 15 de novembro. A família agradece as manifestações de carinho, informou o filho Pergentino de Vasconcellos Júnior.

A morte foi lamentada também no mundo político. O deputado estadual Renzo Vasconcellos (Progressistas) é neto de Pergentino e fez uma publicação em uma rede social pela memória do avô.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Erick Musso, também expressou pesar em um post no Twitter.

Meus sentimentos e minhas orações ao amigo @deputadorenzo11 pelo falecimento, nesta manhã, do seu avô, Pergentino de Vasconcellos, fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) e do Hospital e Maternidade São José (HMSJ), em Colatina. Estou em oração pela família! — Erick Musso (@MussoErick) November 18, 2021

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do empresário.

É com pesar que recebo a notícia do falecimento de Pergentino de Vasconcellos, fundador do Centro Universitário do ES (Unesc). Uma grande figura humana, empreendedor visionário e pioneiro da Educação Superior. Seu legado permanecerá vivo. Meus pêsames à família e amigos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 18, 2021

O ex-governador Paulo Hartung encaminhou uma nota à imprensa para manifestar condolências. "Com o falecimento de Pergentino de Vasconcellos, o empreendedorismo capixaba perde, hoje, mais um dos seus expoentes. Fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), ele contribuiu para que o ES fosse visto como um Estado capaz de abrigar instituições privadas sólidas, éticas e comprometidas com o social. Registro os meus mais sinceros sentimentos aos familiares e aos amigos", disse Hartung.

A diretoria do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe/ES) emitiu uma nota de pesar.

"É com profundo pesar e consternação que o Sinepe/ES comunica o falecimento do Fundador da Faculdade UNESC e empreendedor dinâmico no campo educacional, Pergentino de Vasconcellos, ocorrido hoje, quinta, 18 de novembro de 2021, em consequência de problemas de saúde. O presidente do sindicato expressa, em nome da Diretoria, profundos sentimentos pela perda de um grande líder da educação".

LUTO OFICIAL DE 3 DIAS

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), decretou luto oficial de três pelo falecimento do empresário e professor. Ele foi um patrono da Educação em Colatina, sempre com visão humanista, empreendedora e de vanguarda, ressaltou Guerino.