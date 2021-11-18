Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Morre aos 96 anos Pergentino de Vasconcellos, fundador do Unesc

Velório acontece na tarde desta quinta-feira na Arena Cultural do Unesc. Depois, o corpo seguirá em cortejo até o bairro São Vicente, em Colatina, onde será o sepultamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2021 às 11:46

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:46

Faleceu na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 8h40, aos 96 anos, o empresário e professor Pergentino de Vasconcellos. Ele teve uma infecção no trato biliar, foi internado no Hospital Maternidade São José (HMSJ), em Colatina, e passou por uma cirurgia, na última segunda-feira (15), mas não resistiu.
Pergentino de Vasconcellos nasceu no dia 26 de agosto de 1925 e foi um dos pioneiros na área do ensino superior nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, ao fundar o Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), em 1966, em Colatina. Na cidade, também fundou a Casa do Menino, que acolhe e oferece educação para crianças em vulnerabilidade, e o Hospital Maternidade São José.
Teve Ilaria Vasconcellos como esposa em uma união de 72 anos. O empresário deixa os filhos Pergentino de Vasconcellos Junior e Maria José Rossi de Vasconcellos, além de 10 netos e 16 bisnetos.
Com pesar, comunico o falecimento do meu pai Pergentino de Vasconcellos, ocorrido hoje, dia 18 de novembro de 2021, por volta das 8h40. Ele apresentou um processo infeccioso no trato biliar e foi internado no Hospital Maternidade São José, em Colatina, para que pudesse receber tratamento mais adequado. Foi acompanhado pela equipe médica, submetido a um tratamento cirúrgico no dia 15 de novembro. A família agradece as manifestações de carinho, informou o filho Pergentino de Vasconcellos Júnior.
A morte foi lamentada também no mundo político. O deputado estadual Renzo Vasconcellos (Progressistas) é neto de Pergentino e fez uma publicação em uma rede social pela memória do avô.
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Erick Musso, também expressou pesar em um post no Twitter.
O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do empresário. 
O ex-governador Paulo Hartung encaminhou uma nota à imprensa para manifestar condolências. "Com o falecimento de Pergentino de Vasconcellos, o empreendedorismo capixaba perde, hoje, mais um dos seus expoentes. Fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), ele contribuiu para que o ES fosse visto como um Estado capaz de abrigar instituições privadas sólidas, éticas e comprometidas com o social. Registro os meus mais sinceros sentimentos aos familiares e aos amigos", disse Hartung.
A diretoria do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe/ES) emitiu uma nota de pesar.
"É com profundo pesar e consternação que o Sinepe/ES comunica o falecimento do Fundador da Faculdade UNESC e empreendedor dinâmico no campo educacional, Pergentino de Vasconcellos, ocorrido hoje, quinta, 18 de novembro de 2021, em consequência de problemas de saúde. O presidente do sindicato expressa, em nome da Diretoria, profundos sentimentos pela perda de um grande líder da educação".

LUTO OFICIAL DE 3 DIAS

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), decretou luto oficial de três pelo falecimento do empresário e professor.  Ele foi um patrono da Educação em Colatina, sempre com visão humanista, empreendedora e de vanguarda, ressaltou Guerino.
O velório será realizado na Arena Cultural do Unesc, com a saída do cortejo às 16h30, para o sepultamento no cemitério de São Vicente, em Colatina, às 17h30.

Veja Também

Morre aos 94 anos Benjamim Falchetto, ex-prefeito de Conceição do Castelo

Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

Morre, aos 97 anos, o coronel e ex-deputado Pedro Leal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados