Morre aos 94 anos Benjamim Falchetto, ex-prefeito de Conceição do Castelo

Morreu aos 94 anos, na madrugada desta quinta-feira (18), Benjamim Falchetto. Segundo familiares, a morte foi devido a complicações de saúde. Benjamim residia em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. Ele atuou na política e na cultura dos municípios de Venda Nova e Conceição do Castelo , onde foi prefeito.

Benjamim Falchetto nasceu em 31 de março de 1927, na Fazenda Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. Filho de Ana Zandonadi e Antônio Baniaminio Falchetto, tinha 11 irmãos.

Na vida política, foi eleito vereador do município de Conceição do Castelo, quando Venda Nova era apenas distrito desse município, em 1971. Já em 1977 foi eleito prefeito de Conceição do Castelo até 1980. Em 2014, foi eleito vereador em Venda Nova. Era casado com Edília Sossai (falecida em junho de 2018), com quem teve 15 filhos.

Veja abaixo. Além da forte atuação na vida cultural da cidade, referência para as gerações mais novas, na vida religiosa , Benjamim foi um dos fundadores do Coral Santa Cecília, onde participou por mais de 70 anos como cantor e maestro. Além disso, foi autor da letra do hino de Venda Nova do Imigrante e, em 2017, lançou o livro “O Tesouro Escondido”, que conta a história do município. Quando era vereador de Venda Nova, em 2015, deu uma entrevista em vídeo para A Gazeta.

O velório ocorrerá nesta quinta-feira (18), a partir das 13 horas, na Capela do Cemitério Padre Emílio. Em seguida, o sepultamento será às 17 horas.

O governador Renato Casagrande lamentou a morte do ex-prefeito. “Perdemos Benjamim Falqueto. Foi pref. de Conceição do Castelo e vereador em Venda Nova do Imigrante e, especialmente, um intelectual que fornece uma cultura italiana, participando da organização da Festa da Polenta e do coral Santa Cecília. Siga em paz. Abraço na família”, divulgou em suas redes sociais.