Morre músico Leonardo David, ex-maestro da Orquestra Sinfônica do ES

Morreu neste sábado (06), aos 43 anos, o músico Leonardo David, violinista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Ele estava no Rio de Janeiro acompanhando a esposa Gabriela Queiroz, também violinista, que faria uma apresentação na capital carioca na próxima semana.

Segundo informações de amigos, Leonardo sofreu um infarto dentro do quarto de um hotel onde estava hospedado.

O músico era servidor concursado do governo do Estado e atuava desde 2006 na Orquestra Sinfônica, na qual foi maestro. Foi também professor auxiliar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) de 2006 a 2008 e regente da Orquestra Camerata Sesi.

Secretaria de Cultura do Espírito Santo lamentou a morte de Leonardo por meio de nota. Amigos do músico prestaram solidariedade à família e ressaltaram o talento dele nas redes sociais.

"Na minha memória, ficará para sempre a imagem do alegre, irrequieto, visionário e acima de tudo vibrante regente! Dono de uma energia musical tão exuberante, que o coração não suportou", disse o artista plástico Dan Mendonça, nas redes sociais.

Leonardo esteve à frente da Orquestra como maestro titular e adjunto, mas foi afastado da função no ano passado, após denúncias de assédio, que eram investigadas pelo Ministério Público Estadual.