Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

A jornalista Cristiana Lôbo, que atuava como colunista de política da GloboNews, morreu nesta quinta-feira (11). Ela fazia tratamento há alguns anos para combater mieloma múltiplo, mas a doença foi agravada nos últimos dias por conta de uma pneumonia.
A profissional, que tinha 63 anos, atuava na área jornalística há 30 anos. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Mieloma múltiplo é um câncer provocado por células da medula óssea que geralmente combatem vírus e bactérias. Chamados de plasmócitos, estes globos brancos têm, algumas vezes, crescimentos anormais, tornando-se cancerígeno. A doença danifica ossos, rins e o sistema imunológico do paciente.
Cristiana começou cobrindo política quando morava em Goiás. Depois foi atuar em Brasília, chegando a ser setorista do Ministério da Saúde. Um dos assuntos que acompanhou, segundo o G1, foi a criação da carteira de vacinação. A jornalista também fez reportagens sobre o setor de educação.
Passou por jornais como O Globo, Estadão, GloboNews e comandava ainda o programa Fatos e Versões, além de coluna de bastidores políticos no G1.
