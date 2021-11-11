Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

A profissional trabalhava na GloboNews, mas estava afastada para se tratar de um câncer provocado por células anormais da medula óssea
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 10:46

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 10:46

A jornalista Cristiana Lôbo, que atuava como colunista de política da GloboNews, morreu nesta quinta-feira (11). Ela fazia tratamento há alguns anos para combater mieloma múltiplo, mas a doença foi agravada nos últimos dias por conta de uma pneumonia.
A profissional, que tinha 63 anos, atuava na área jornalística há 30 anos. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Mieloma múltiplo é um câncer provocado por células da medula óssea que geralmente combatem vírus e bactérias. Chamados de plasmócitos, estes globos brancos têm, algumas vezes, crescimentos anormais, tornando-se cancerígeno. A doença danifica ossos, rins e o sistema imunológico do paciente.
Cristiana começou cobrindo política quando morava em Goiás. Depois foi atuar em Brasília, chegando a ser setorista do Ministério da Saúde. Um dos assuntos que acompanhou, segundo o G1, foi a criação da carteira de vacinação. A jornalista também fez reportagens sobre o setor de educação.
Passou por jornais como O Globo, Estadão, GloboNews e comandava ainda o programa Fatos e Versões, além de coluna de bastidores políticos no G1.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados