Alimentos, exercícios e outros hábitos para evitar câncer de mama

Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama Crédito: Shutterstock

Outubro está quase chegando ao fim, mas ainda é tempo de colocar no centro da discussão um compromisso que as mulheres não podem esquecer durante todo o ano: os cuidados contra o câncer de mama, a doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Afinal, adotar ações simples no dia a dia, como comer mais frutas, cereais integrais e fugir de ultraprocessados, podem ser fundamentais para prevenir a doença e, ainda, garantir uma vida mais ativa, saudável e equilibrada.

A reportagem de A Gazeta consultou os oncologistas Virgínia Altoé e Fernando Zamprogno e Silva, e também a ginecologista e mastologista Thaissa Tinoco Sassine, para produzir um conteúdo especial sobre o assunto. Nele, há uma série de dicas sobre alimentos e hábitos para prevenir o câncer de mama. Confira o vídeo com as dicas!

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Segundo os especialistas, a alimentação deve incluir o mais variado tipo de cores de frutas e vegetais, além de verduras com altas fibras, como brócolis, couve e repolho. Dar preferência à comida de verdade reduz em até 20% o risco de desenvolver tumores malignos na mama.