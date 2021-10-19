Mostra valoriza a beleza da mulher na luta contra o câncer de mama

Modelos da Mostra "Você é única" com o cabeleireiro e peruqueiro Dirceu Paigel Crédito: Monica Zorzanelli

Outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, o mais comum entre mulheres no Brasil. Para lembrar a data e mostrar a luta de algumas mulheres, a mostra "Você é Única" retrata mulheres que são pacientes ou superaram a doença. O ensaio fotográfico realizado pelo cabeleireiro Dirceu Paigel e com cliques de Mônica Zorzanelli fica em cartaz no primeiro piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, até o dia 28 de outubro. A entrada é franca.

Além das mulheres que enfrentaram a doença, as fotografias também têm a participação de madrinhas apoiadoras da causa. A intenção do ensaio fotográfico é empoderar o feminino e mostrar a beleza única de cada mulher, independente da sua fase de vida.

“Com esse ensaio, mostramos que cada mulher é única e tem sua beleza. As perucas são um ótimo recurso para preservar a autoestima das pacientes e ajudá-las a seguir com a rotina diária. Mas também podem ser um ótimo acessório para quem quer se reinventar no dia a dia ou, simplesmente, brincar de se fantasiar”, destaca Dirceu Paigel, que há mais de 10 anos realiza um trabalho social no Hospital Evangélico de Vila Velha e na Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Ele produz e entrega perucas para mulheres que estão em tratamento contra o câncer e que não possuem condições de comprar uma.

O lançamento da mostra aconteceu nesta terça-feira (18) e contou com a participação das modelos. "Elas ficam ansiosas para saber como as fotos ficaram. O Chá Rosa também é um momento de descontração, elas dançam, se divertem", conta Dirceu.

AS MODELOS

Alair Flor de Maio de Souza - 66 anos, aposentada. Descobriu um câncer de mama em fevereiro deste ano. Fez cirurgia em junho e no momento está fazendo quimioterapia e, após, fará radioterapia. “Recebi a notícia com tristeza, mas aceitei porque só Deus poderia me confortar naquele momento. Confio que já estou curada”.



Alair Flor de Maio de Souza tem 66 anos e é aposentada. Descobriu um câncer de mama em fevereiro deste ano Crédito: Monica Zorzanelli

Ana Amelia Fernandes - 49 anos, designer de interiores. Descobriu um câncer de ovário em junho deste ano. Passou por cirurgia de histerectomia total em julho e está fazendo quimioterapia. Devido aos resultados de um exame genético (BRCA1) positivo, devo, em breve, retirar as glândulas mamárias, pois tem quase 90% de chance de desenvolver também câncer de mama. “Por causa da vida corrida não percebi e fiquei 2 anos sem fazer exames preventivos e perdi mãe e irmão para o câncer. Nenhum de nós tinha queixa de dor ou desconforto. Por isso, faço o alerta de que a prevenção, com exames e consultas de rotina, é muito importante!”

Ana Amelia Fernandes tem 49 anos e é designer de interiores. Descobriu um câncer de ovário em junho deste ano Crédito: Monica Zorzanelli

Erlita Barcellos - 61 anos, cabeleireira. É uma vitoriosa. Curada do câncer de mama, descoberto em janeiro de 2009. Era um carcinoma agressivo de nível lll e, logo depois da biópsia foi realiza a cirurgia em julho de 2009. Fez sessões de quimio e radioterapia, perdeu os cabelos e hoje faz controle da doença. “Receber a notícia não é fácil. Tem que ter muita força, muita fé e esperança para encarar todos os desafios que vêm pela frente, foram tempos difíceis. Mas graças a Deus estou aqui firme e forte. Estou bem até a presente data”.

Erlita Barcellos tem 61 anos e é cabeleireira. Curada do câncer de mama, descoberto em janeiro de 2009 Crédito: Monica Zorzanelli

Nanci Vianna - 65 anos, aposentada. Curada de um carcinoma invasivo positivo na mama, porém em acompanhamento de mais dois nódulos. Confirmou a doença em março de 2020. “Recebi a notícia com naturalidade, porque o nódulo era bem pequeno e eu não tive saída. Tive que operar em plena pandemia. Coloquei tudo nas mãos de Deus e acreditei na Medicina. O tratamento do câncer me levou a AFECC, com uma equipe de apoio que está me transformando numa nova mulher, dando uma nova direção à minha vida, mesmo fazendo acompanhamento de mais dois nódulos”, conta.

Nanci Vianna tem 65 anos e é aposentada. Curada de um carcinoma invasivo positivo na mama, porém em acompanhamento de mais dois nódulos Crédito: Monica Zorzanelli

Laiza Paganini - 35 anos, empresária. É uma vitoriosa. Descobriu o câncer de mama através do autoexame, quando sentiu um caroço na mama direita, por acaso, durante o banho, em 2015. Foi ao médico, fez exames que a principio não detectaram nada, mas após 6 meses de acompanhamento veio o diagnóstico de câncer de mama HeR-2 negativo, com mutação genética BRCA2. “Foi muito difícil receber esse diagnóstico. Eu achava que o exame não era meu, que o laboratório tinha errado. Fiz cirurgia, mastectomia total e bilateral. Tirei todas as glândulas mamárias por conta da mutação genética. Hoje estou muito bem, feliz, em paz, grata a Deus pela oportunidade de cura, de estar saudável e de poder contribuir com esse projeto”.

Laiza Paganini tem 35 anos e é empresária. Descobriu o câncer de mama através do autoexame, quando sentiu um caroço na mama direita, por acaso, durante o banho, em 2015. Crédito: Monica Zorzanelli

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