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Outubro Rosa: capixabas com câncer fazem ensaio para elevar autoestima

Sessão foi realizada pelo cabeleireiro especializado em perucas e mega hair, Dirceu Paigel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 15:17

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 15:17

Alair, Nanci, Erlita, Laiz e Ana Amelia foram as modelos deste ano
Alair, Nanci, Erlita, Laiz e Ana Amelia foram as modelos deste ano Crédito: Monica Zorzanelli
Outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, o mais comum entre mulheres no Brasil. Para dar início às ações, o cabeleireiro especializado em perucas e mega hair Dirceu Paigel, realizou um ensaio fotográfico com pacientes em tratamento e com mulheres que já venceram a doença.
O projeto, que acontece anualmente para elevar a autoestima dessas mulheres, contou com os cliques da fotógrafa Mônica Zorzanelli e foram realizados na Curva da Jurema, em Vitória,  em clima de muita alegria, esperança e vontade de viver.
Participaram do ensaio este ano: Nanci Vianna, curada de um câncer de mama, mas em acompanhamento de dois outros nódulos; Ana Amelia Fernandes, em tratamento contra câncer de ovário; Alair Flor de Maio, em tratamento contra câncer de mama e Laiza Paganini e Erlita Barcellos, ambas curadas de câncer de mama.
Ana Amelia, Alair, Renata, Nanci, Viviane, Dirceu, Erlita, Naiziinha e Laiz em ensaio fotográfico do Outubro Rosa
Ana Amelia, Alair, Renata, Nanci, Viviane, Dirceu, Erlita, Naiziinha e Laiz em ensaio fotográfico do Outubro Rosa Crédito: Monica Zorzanelli
As convidadas tiveram um dia de “top model”. Foram produzidas no salão do profissional, e usaram perucas disponibilizadas pelo cabeleireiro.
Nanci, Erlita, Dirceu, Alair, Naiziinha, Renata, Laiza e Ana Amelia em ensaio fotográfico para o Outubro Rosa
Nanci, Erlita, Dirceu, Alair, Naiziinha, Renata, Laiza e Ana Amelia em ensaio fotográfico para o Outubro Rosa Crédito: Monica Zorzanelli
“O câncer não é uma sentença de morte. Com esse ensaio mostramos que cada mulher é única e tem sua beleza. As perucas são um ótimo recurso para preservar a autoestima das pacientes e ajudá-las a seguir com a rotina diária. Mas também podem ser um ótimo acessório para quem quer se reinventar no dia a dia ou, simplesmente, brincar de se fantasiar”, afirmou Dirceu.
A iniciativa também contou com madrinhas, que além de serem modelos no ensaio, usaram sua influência para conscientizar sobre o câncer de mama e também para reforçar o empoderamento feminino. Foram madrinhas este ano, a colunista de A Gazeta Renata Rasseli, a apresentadora Viviane Anselme e a influencer Naiziinha Barbosa.
Sobre participar do projeto, Renata Rasseli relata: "Procuro fazer um trabalho social através da coluna, tenho certa identificação por essas causas. Perdi minha mãe em 2008 para o câncer e acho muito importante a gente falar sobre o Outubro Rosa como uma forma de alerta, principalmente neste ano, nesses últimos 18 meses de pandemia, muitas pessoas com medo de pegar a doença deixaram de fazer seus exames regulares ou tiveram dificuldade em dar seguimento ao tratamento", compartilhou.
As fotos produzidas neste ensaio vão se transformar na Mostra “Você é Única”, que está em sua 4ª edição e acontece no Shopping Vitória. Ela será lançada no dia 19 de outubro, junto com o “Chá Rosa”, tradicional evento de confraternização entre mulheres, promovido também por Dirceu Paigel.

AS MODELOS

  • Alair Flor de Maio de Souza - 66 anos, aposentada. Descobriu um câncer de mama em fevereiro deste ano. Fez cirurgia em junho e no momento está fazendo quimioterapia e, após, fará radioterapia. “Recebi a notícia com tristeza, mas aceitei porque só Deus poderia me confortar naquele momento. Confio que já estou curada”.
Alair Flor de Maio de Souza tem 66 anos e é aposentada. Descobriu um câncer de mama em fevereiro deste ano
Alair Flor de Maio de Souza tem 66 anos e é aposentada. Descobriu um câncer de mama em fevereiro deste ano Crédito: Monica Zorzanelli
  • Ana Amelia Fernandes - 49 anos, designer de interiores. Descobriu um câncer de ovário em junho deste ano. Passou por cirurgia de histerectomia total em julho e está fazendo quimioterapia. Devido aos resultados de um exame genético (BRCA1) positivo, devo, em breve, retirar as glândulas mamárias, pois tem quase 90% de chance de desenvolver também câncer de mama. “Por causa da vida corrida não percebi e fiquei 2 anos sem fazer exames preventivos e perdi mãe e irmão para o câncer. Nenhum de nós tinha queixa de dor ou desconforto. Por isso, faço o alerta de que a prevenção, com exames e consultas de rotina, é muito importante!”
Ana Amelia Fernandes tem 49 anos e é designer de interiores. Descobriu um câncer de ovário em junho deste ano
Ana Amelia Fernandes tem 49 anos e é designer de interiores. Descobriu um câncer de ovário em junho deste ano Crédito: Monica Zorzanelli
  • Erlita Barcellos - 61 anos, cabeleireira. É uma vitoriosa. Curada do câncer de mama, descoberto em janeiro de 2009. Era um carcinoma agressivo de nível lll e, logo depois da biópsia foi realiza a cirurgia em julho de 2009. Fez sessões de quimio e radioterapia, perdeu os cabelos e hoje faz controle da doença. “Receber a notícia não é fácil. Tem que ter muita força, muita fé e esperança para encarar todos os desafios que vêm pela frente, foram tempos difíceis. Mas graças a Deus estou aqui firme e forte. Estou bem até a presente data”.
Erlita Barcellos tem 61 anos e é cabeleireira. Curada do câncer de mama, descoberto em janeiro de 2009
Erlita Barcellos tem 61 anos e é cabeleireira. Curada do câncer de mama, descoberto em janeiro de 2009 Crédito: Monica Zorzanelli
  • Nanci Vianna - 65 anos, aposentada. Curada de um carcinoma invasivo positivo na mama, porém em acompanhamento de mais dois nódulos. Confirmou a doença em março de 2020. “Recebi a notícia com naturalidade, porque o nódulo era bem pequeno e eu não tive saída. Tive que operar em plena pandemia. Coloquei tudo nas mãos de Deus e acreditei na Medicina. O tratamento do câncer me levou a AFECC, com uma equipe de apoio que está me transformando numa nova mulher, dando uma nova direção à minha vida, mesmo fazendo acompanhamento de mais dois nódulos”, conta.
Nanci Vianna tem 65 anos e é aposentada. Curada de um carcinoma invasivo positivo na mama, porém em acompanhamento de mais dois nódulos
Nanci Vianna tem 65 anos e é aposentada. Curada de um carcinoma invasivo positivo na mama, porém em acompanhamento de mais dois nódulos Crédito: Monica Zorzanelli
  • Laiza Paganini - 35 anos, empresária. É uma vitoriosa. Descobriu o câncer de mama através do autoexame, quando sentiu um caroço na mama direita, por acaso, durante o banho, em 2015. Foi ao médico, fez exames que a principio não detectaram nada, mas após 6 meses de acompanhamento veio o diagnóstico de câncer de mama HeR-2 negativo, com mutação genética BRCA2. “Foi muito difícil receber esse diagnóstico. Eu achava que o exame não era meu, que o laboratório tinha errado. Fiz cirurgia, mastectomia total e bilateral. Tirei todas as glândulas mamárias por conta da mutação genética. Hoje estou muito bem, feliz, em paz, grata a Deus pela oportunidade de cura, de estar saudável e de poder contribuir com esse projeto”.
Laiza Paganini tem 35 anos e é empresária. Descobriu o câncer de mama através do autoexame, quando sentiu um caroço na mama direita, por acaso, durante o banho, em 2015.
Laiza Paganini tem 35 anos e é empresária. Descobriu o câncer de mama através do autoexame, quando sentiu um caroço na mama direita, por acaso, durante o banho, em 2015. Crédito: Monica Zorzanelli

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