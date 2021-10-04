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Outubro Rosa: Boninho lembra câncer de Ana Furtado

Boninho relembrou a luta de Ana Furtado contra o câncer de mama
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2021 às 13:00

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 13:00

O diretor Boninho e a esposa Ana Furtado
O diretor Boninho e a esposa Ana Furtado Crédito: Instagram/@jbboninho
No sábado, 2, o diretor do Big Brother Brasil compartilhou uma foto da mulher durante o tratamento para conscientizar o público sobre a campanha Outubro Rosa - que alerta para esse tipo específico de câncer. No Instagram, o marido da apresentadora detalhou como foi o processo desde o diagnóstico até a cura. Ana Furtado venceu a doença em 2019.
"Ninguém espera essa notícia. Câncer é uma palavra horrível, mas ela pode estar mais perto do que a gente imagina", iniciou Boninho. "Somos vulneráveis e sabemos que um dia vamos deixar de existir. Saber que alguma coisa pode acelerar isso é muito triste. Vivi esse momento com a minha amada. Do diagnóstico como um susto, ao tratamento, que foi um período difícil. Jamais vou me esquecer dos primeiros momentos. Do medo de perder minha paixão e finalmente o sucesso do tratamento", disse.
"Estar com ela em cada aplicação de químio, ver o corpo dela sofrer, o cabelo cair, a força desaparecer. Tivemos a sorte dela fazer os exames periódicos e isso ajudou no diagnóstico precoce. Fazer o exame periódico é fundamental. Ana está curada, ela foi uma guerreira e aproveitou a experiência para difundir o cuidado que precisamos ter", afirmou Boninho. "Ela venceu. Nós vencemos. E Outubro Rosa é assim. Mês de lembrar que o exame precoce salva vidas. Ana meu amor, continue a ajudar vidas", finalizou.

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