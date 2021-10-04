Outubro Rosa: Boninho lembra câncer de Ana Furtado

O diretor Boninho e a esposa Ana Furtado Crédito: Instagram/@jbboninho

No sábado, 2, o diretor do Big Brother Brasil compartilhou uma foto da mulher durante o tratamento para conscientizar o público sobre a campanha Outubro Rosa - que alerta para esse tipo específico de câncer. No Instagram, o marido da apresentadora detalhou como foi o processo desde o diagnóstico até a cura. Ana Furtado venceu a doença em 2019.

"Ninguém espera essa notícia. Câncer é uma palavra horrível, mas ela pode estar mais perto do que a gente imagina", iniciou Boninho. "Somos vulneráveis e sabemos que um dia vamos deixar de existir. Saber que alguma coisa pode acelerar isso é muito triste. Vivi esse momento com a minha amada. Do diagnóstico como um susto, ao tratamento, que foi um período difícil. Jamais vou me esquecer dos primeiros momentos. Do medo de perder minha paixão e finalmente o sucesso do tratamento", disse.