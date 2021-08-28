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A última chance

Boninho surpreende e anuncia que inscrições para BBB 22 serão reabertas

"Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo", disse o diretor da TV Globo

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 12:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 ago 2021 às 12:45
Boninho, diretor da TV Globo
Boninho, diretor da TV Globo Crédito: TV Globo/Fabrício Mota
Boninho supreendeu os internautas na noite desta sexta-feira, 27. Isso porque o diretor do Big Brother Brasil fez um vídeo no Instagram em que declara que as incrições para o BBB 22 serão reabertas, agora, pela última vez.
"Consegui! Convenci minha galera e a gente conseguiu mais 20 mil inscrições", adiantou Boninho.
O diretor da TV Globo também explicou como será o processo.
"Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro".
A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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