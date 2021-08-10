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Irmão de Meghan Markle entra no Big Brother VIP e critica duquesa

Cunhado do príncipe Harry já causou polêmica antes mesmo da estreia

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2021 às 08:34
Thomas Markle Jr., irmão mais velho de Meghan Markle
Thomas Markle Jr., irmão mais velho de Meghan Markle Crédito: Instagram/#thomasmarklejr
O irmão mais velho de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., é um dos participantes da edição australiana do Big Brother VIP, versão do reality show só com celebridades. Em meio a um elenco cheio de nomes de peso, como Caitlyn Jenner, ele conseguiu causar chamar a atenção antes mesmo da estreia.
Um trailer da atração, divulgado pelo canal que vai exibir o programa, mostra os participantes desembarcando de carros de luxo e entrando em um hotel, onde ficarão confinados. Eles vão falando algumas frases enquanto isso.
"Sou o irmão mais velho da Meghan Markle", afirma Thomas. "Eu disse ao príncipe Harry: 'Acho que ela vai arruinar a sua vida, ela é muito superficial'."
Aos 55 anos, o americano é meio-irmão de Meghan, fruto do primeiro casamento do pai dela, Thomas Markle. A duquesa de Sussex mantém uma relação atribulada com a família paterna.
Antes do casamento dela com o príncipe Harry, o irmão divulgou uma carta aberta direcionada ao filho de Charles e Diana. Ele afirmava que o enlace era "o maior erro na história dos casamentos reais" e que ainda havia tempo para cancelar o enlace.
"Ela não chama a própria família e convida completos estranhos", escreveu na ocasião. "Quem faz isso? O próprio pai dela não foi convidado, com quem ela deveria estar entrando na igreja. Ela esquece que, se não fosse pelo meu pai, ela estaria limpando mesas e sendo babá para pagar as dívidas."

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