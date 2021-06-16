Meghan Markle participará da inauguração da estátua de Diana

A duquesa de Sussex, Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official

Meghan Markle, 39 vai acompanhar o marido, príncipe Harry, 36, à inauguração da estátua da princesa Diana. O evento acontecerá em 1º julho, em Londres, no aniversário de 60 anos da princesa, que morreu em 1997. Ela seria a convidada "secreta" ao evento que vem sendo planejado pela família real britânica desde 2017.

A estátua da princesa será inaugurada no Sunken Garden do palácio. O restante da família real britânica também estará presente ao evento e Meghan sabe que será difícil para o marido, que foi "desprezado pelos parentes" durante o funeral do avô, o príncipe Philip.

Uma fonte disse ao jornal que Meghan e Harry sabem que o evento será dominado pelo príncipe William, Kate Middleton e seus filhos, que chamam o Palácio de Kesington. Eles têm trabalhado para que todo o evento seja perfeito. "O dia não será apenas sobre homenagear Diana no que teria sido seu 60º aniversário, mas também uma oportunidade para William se apropriar do legado de sua mãe".

Em 2017, os príncipes William e Harry disseram que encomendaram uma estátua em homenagem à mãe, que morreu em um acidente de carro em Paris há mais de 20 anos, para ser colocada do lado de fora da residência oficial do irmão mais velho em Londres, o Palácio de Kensington.

Mais tarde naquele ano, eles escolheram o escultor Ian Rank-Broadley, que produziu a imagem da rainha Elizabeth 2ª usada nas moedas britânicas, para criar a estátua em homenagem aos 20 anos da morte de Diana.

Diana, a primeira esposa do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, morreu quando a limusine que transportava ela e seu namorado, Dodi al-Fayed, bateu em um túnel de Paris em agosto de 1997. William tinha 15 anos e Harry 12 na época.