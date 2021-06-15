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Fernanda Torres se vacina com AstraZeneca após recusar o imunizante anteriormente

A atriz explicou a procura por outros imunizantes e elogiou a vacina: 'extremamente eficaz e segura'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:06

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:06

Fernanda Torres é vacinada contra a Covid com vacina da Astrazeneca
Fernanda Torres é vacinada contra a Covid com vacina da Astrazeneca Crédito: Instagram/@fernandatorresoficial
A atriz Fernanda Torres se vacinou nesta segunda-feira, 14, com a vacina AstraZeneca, a mesma que tinha recusado tomar na semana anterior por causa de histórico de trombose na família. Em foto postada em suas redes sociais, Fernanda explicou que procurou outros imunizantes pelo medo de desenvolver trombose, já que tem histórico na família e sequelas depois de ter testado positivo para covid-19 em dezembro.
"Fui como qualquer cidadão, não tive informação privilegiada e não pedi que alguém checasse no meu lugar porque achei que aquele era um ato que cabia a mim. Também não furei fila ou forjei atestados", escreveu na legenda.
Após o fato tornar-se público, gerando debates nas redes sociais, ela decidiu se manifestar e defendeu o imunizante produzido no Brasil pela Fiocruz. "O fato tornou-se público e contribuiu para alimentar o negacionismo, criando uma desconfiança infundada em torno da Astrazeneca, uma vacina extremamente eficaz e segura."
A atriz ainda afirmou que outros membros de sua família tomaram a vacina, se diz feliz em poder se vacinar e defendeu o uso de máscara. "Esperei muito por essa hora e estou feliz e aliviada de ela ter chegado. Continuarei usando máscara e mantenho o distanciamento social, até que o Brasil alcance uma taxa de vacinação compatível com o retorno a uma vida próxima do normal."
Fernanda ainda defendeu a vacinação a todos e de forma justa e igualitária. "A melhor escolha é a vacinação."

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