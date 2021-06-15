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Ator Heitor Martinez, que ficou na UTI com Covid, é vacinado no Rio

Artista ficou 13 dias internado na UTI devido a doença

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:15
O ator Heitor Martinez
O ator Heitor Martinez Crédito: Globo
O ator Heitor Martinez, 53, tomou a primeira dose da vacina contra Covid, nesta segunda-feira (14), em um posto de saúde na zona sul do Rio de Janeiro. Em abril, ele ficou 13 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente devido a doença.
O ator compartilhou uma foto no Instagram com o punho levantado em sinal de vitória enquanto recebia o imunizante. "[Jogador] Sócrates no peito, AstraZeneca no braço e máscara no rosto! Tome vacina, use máscara e mantenha distanciamento físico o máximo que puder! Viva o SUS!! Viva a ciência!", escreveu o ator acompanhado da hashtag "fora Bolsonaro genocida".
Martinez foi internado no dia 3 de abril devido a complicações decorrentes da doença, que ele o fazia tratamento em casa. Apesar de ter ficado na UTI, ele não precisou ser intubado. O artista recebeu alta hospitalar no dia 16 de abril e continuou o tratamento para recuperação total da Covid em casa.
A irmã do ator, a jornalista Paula Martinez, disse na época da alta que ele seguiria a recuperação em casa com fisioterapia, exercícios, obedecendo restrições e tomando certos cuidados.
"É o momento de agradecer as orações, preces, mensagens e manifestações. Nos sentimos parte de um todo cheio de afeto, que contribuiu profundamente para enfrentarmos estes momentos de tanta dor e sofrimento", disse Paula.

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