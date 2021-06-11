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Crítica ao governo Bolsonaro

Humorista mineiro bomba na internet com vídeo sobre a vacina "Pifaizer"

Esse Menino, de 24 anos, responsável pelo viral, se diz surpreso com a repercussão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:16

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:16

O termo "Pifaizer" foi um dos assuntos mais comentados da internet na noite desta quinta-feira (10). Tudo graças a um vídeo que viralizou nas redes sociais em que a empresa Pfizer é citada com essa pronúncia.
O material foi publicado por um humorista mineiro que se identifica como Esse Menino, de 24 anos. Nele, o rapaz finge ser um representante da farmacêutica e estar escrevendo e-mails para oferecer lotes de vacina contra a Covid-19. "Aqui quem fala é ela, a Pifaizer", diz ele, em tom de brincadeira.
O humorista mineiro Esse Menino em vídeo sobre emails da Pfizer
O humorista mineiro Esse Menino em vídeo sobre emails da Pfizer Crédito: Reprodução/Instagram @essemenino Seguir
Durante a CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que 81 correspondências foram enviadas pela Pfizer ao governo federal entre março de 2020 e abril deste ano. Cerca de 90% não teriam recebido resposta da gestão Jair Bolsonaro (sem partido).
No vídeo de Esse Menino, a cada e-mail ignorado, o tom de indignação vai aumentando. "Favor ignorar os últimos e-mails", diz no final. "Acontece que agora a gente já fechou com New York, muito melhor que vocês, eles têm a Lady Gaga. Ela é metade italiana, você sabia? Fique aí com a sua Juliana Paes. Beijo e boa sorte."
A referência à atriz brasileira se deve ao recente vídeo em que ela diz não aprovar "os ideais arrogantes de extrema direita nem os delírios comunistas da extrema esquerda". Antes, ela vinha sendo cobrada a respeito de seu posicionamento político.
Na legenda do vídeo, o humorista também aproveita para criticar expressamente o presidente. "Era para gente estar vacinado, muitas pessoas morreram e estão morrendo por capricho desse bosta", escreveu.
A publicação foi muito compartilhada e o humorista ganhou muitos seguidores, no momento, ele já soma mais de 280 mil no Instagram. "Eu não estou entendendo é nada, estou desorientadinha", afirmou.
"Gente, ontem eu ia comemorar 40 mil (seguidores), hoje eu vou ter que comemorar 100 mil, surpreendeu-se. "Eu sou a nova Juliette (Freire, vencedora do "Big Brother Brasil 21")? Não, vocês me avisam que eu não estou entendendo."

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Esse Menino começou a carreira em 2018 com vídeos no Instagram em que fala sobre política, cultura pop e comportamento de forma bem-humorada. Em 2019, ele também passou a fazer apresentações de stand up. Além de humorista, ele é roteirista.

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