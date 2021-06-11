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Anúncio de Bonner decepciona após especulação de aposentadoria

Ao longo da quinta-feira (10), especulou-se que o âncora do Jornal Nacional, da Globo, pediria até aposentadoria da bancada, mas real "surpresa" do  jornalista decepcionou o público

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 08:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 08:21
William Bonner imitou Gil do Vigor no JN
William Bonner imitou Gil do Vigor no JN Crédito: Reprodução/ TV Globo
William Bonner, 57, acabou com o mistério criado por ele durante o dia em suas redes sociais. O apresentador do Jornal Nacional (Globo) havia prometido uma "surpresa" e um "momento especial" durante o telejornal, o que levantou diversas teorias entre os telespectadores -inclusive a de que ele anunciaria a sua aposentadoria.
Porém, no encerramento do programa, ele e Renata Vasconcellos, 49, fizeram um anúncio bem mais prosaico. Eles apresentaram uma nova campanha institucional do Grupo Globo, chamada "Fatos e Pessoas", que vai mostrar os jornalistas da emissora e de outros veículos do grupo em momentos de intimidade.
"Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias", afirmou Bonner. "O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente."
"Desde o início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar", explicou. "Assim como outras tantas categorias profissionais, as da saúde em primeiríssimo lugar, a nossa também não poderia fazer isso. Nós tivemos que tomar todo cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news."

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"O dever profissional não afastou a gente dos medos, das angústias, das aflições que são comuns a todos", continuou. "Jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, cumpre o dever de informar. Jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível, sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não."
Renata Vasconcellos encerrou o programa emocionada e com a voz embargada. "Nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos", disse. "Nós somos jornalistas e estamos aqui por você. Pelo nosso país. Cada um de nós. É a nossa missão. É como a gente pode ajudar."

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