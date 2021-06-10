Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, assume namoro com fã

O cantor Chrigor, de 46 anos, ex-vocalista do grupo musical Exaltasamba, publicou um registro em suas redes sociais assumindo namoro com Amanda Arantes, nesta terça-feira (8). Arantes era fã do cantor antes dos dois iniciarem o romance.

Chrigor foi casado por 23 anos com a produtora musical Adriana, com quem tem uma relação amigável. Ao compartilhar o registro com a namorada, o cantor publicou uma foto em seus Stories com a legenda "te amo", escrita pela namorada.

Chrigor, cantor e ex-vocalista do grupo de pagode Exaltasamba Crédito: Reprodução/ Instagram

Na foto de perfil do Instagram de Arantes, que é restrita, a jovem aparece em uma foto dando um beijo no cantor, que se consagrou um ícone do pagode nos anos 1990. Segundo o site "Quem", a namorada do artista tem dois filhos, Beatriz, de 9 anos, e Vítor, de 8.

Ao contar para os amigos, Chrigor fez uma brincadeira com a letra da música sucesso do grupo "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" (1998), e disse "Eu me apaixonei pela pessoa certa...".

Recentemente Chrigor e o Exaltasamba foram homenageados no programa "Versões by Ballantine's" (Multishow) pelo cantor Vitinho. Ele diz acreditar que imprimir sua identidade em clássicos do Exalta seja o desafio mais gostoso de sua trajetória.