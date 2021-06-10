Ronaldo Esper diz que Luciana Gimenez mandava criticar Adriane Galisteu

"Vou falar de uma pessoa a quem devo uma desculpa, não tenho vergonha de falar isso, que é a Adriane Galisteu. Eu sempre soube da capacidade dela porque sempre que eu falei de você, Adriane, eu nunca falei de você, falei das suas roupas, então nunca cheguei na ofensa, muito pelo contrário. Sempre achei você uma grande apresentadora. Vou te contar um segredo, parte da critica que fiz a você foi à pedido da Luciana Gimenez... Ela era minha patroa lá. Eu chegava lá e ela mandava por sua fotografia lá para eu poder meter bronca no vestido", explicou Ronaldo.