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No Superpop

Ronaldo Esper diz que Luciana Gimenez mandava criticar Adriane Galisteu

Costureiro revelou a polêmica em seu canal do YouTube e lembrou que episódios aconteceram no Superpop, na Rede TV, programa que Gimenez apresenta até hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:53

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:53

O estilista Ronaldo Esper
O estilista Ronaldo Esper Crédito: Reprodução/Instagram @ronaldo.esper
Ronaldo Esper pediu desculpas a Adriane Galisteu em um novo vídeo postado em seu canal do YouTube.
Na gravação, o costureiro disse que era Luciana Gimenez quem pedia a ele que falasse mal das roupas da loira no Superpop, programa apresentado pela mãe de Lucas Jagger na Rede TV. 

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"Vou falar de uma pessoa a quem devo uma desculpa, não tenho vergonha de falar isso, que é a Adriane Galisteu. Eu sempre soube da capacidade dela porque sempre que eu falei de você, Adriane, eu nunca falei de você, falei das suas roupas, então nunca cheguei na ofensa, muito pelo contrário. Sempre achei você uma grande apresentadora. Vou te contar um segredo, parte da critica que fiz a você foi à pedido da Luciana Gimenez... Ela era minha patroa lá. Eu chegava lá e ela mandava por sua fotografia lá para eu poder meter bronca no vestido", explicou Ronaldo. 

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