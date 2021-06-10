Criolo faz desabafo após morte de irmã e pede olhar para a educação

O cantor de rap Criolo, 45, fez um desabafo em suas redes sociais por causa da morte da irmã, a professora Cleane Gomes, que morreu vítima da Covid-19. Ela deixa um filho de 12 anos.
O artista divulgou algumas fotos de infância de Cleane e direcionou sua crítica ao descaso pela educação brasileira. "Toda a nação que virar as costas para a educação terá como destino fúnebre a lápide de seus filhos", disparou.
A família do cantor está de luto após a morte de Cleane. Ela tinha 39 anos e morreu no último sábado (5) após contrair a Covid-19, segundo informações da família publicadas nas redes sociais.
Segundo o Sindsep (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo), Cleane lecionava no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jardim Sipramar.
Mãe de Criolo e Cleane, Maria Vilani fez um texto falando sobre a perda da filha. "Foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas", disse.
Vilani também disse estar conformada com a morte da filha. "Sinto no meu coração e na minha alma que você partiu no seu momento de partir, se não fosse a Covid-19 seria qualquer outro motivo", escreveu. "Você realmente terminou a sua missão nesse plano", emendou.