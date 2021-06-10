Criolo faz desabafo após morte de irmã e pede olhar para a educação

O rapper Criolo Crédito: Reprodução/TV Globo

O artista divulgou algumas fotos de infância de Cleane e direcionou sua crítica ao descaso pela educação brasileira. "Toda a nação que virar as costas para a educação terá como destino fúnebre a lápide de seus filhos", disparou.

A família do cantor está de luto após a morte de Cleane. Ela tinha 39 anos e morreu no último sábado (5) após contrair a Covid-19, segundo informações da família publicadas nas redes sociais.

Segundo o Sindsep (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo), Cleane lecionava no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jardim Sipramar.

Mãe de Criolo e Cleane, Maria Vilani fez um texto falando sobre a perda da filha. "Foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas", disse.