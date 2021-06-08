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Luto

Rapper Criolo perde irmã de 39 anos, Cleane Gomes, para Covid

Cleane Gomes era professora e deixa um filho de 12 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:16

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:16

O rapper Criolo no programa
O rapper Criolo "Altas Horas" Crédito: Reprodução/TV Globo
A família do cantor Criolo, 45, está de luto após a morte de Cleane Gomes, irmã do rapper. Ela tinha 39 anos e morreu no último sábado (5) após contrair a Covid-19, segundo informações da família publicadas nas redes sociais.
Segundo o Sindsep (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo), Cleane lecionava no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jardim Sipramar. Ela deixa um filho de 12 anos.
Mãe de Criolo e Cleane, Maria Vilani fez um texto falando sobre a perda da filha. "Foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas", disse.
"Meu grande sonho era ser mãe de menina desde o primeiro parto, mas Papai do Céu presenteou-me com dois meninos maravilhosos, e depois de sete anos você chegou, depois de uma gravidez muito difícil, pois parecia que você não queria vir a esse mundo, mas aceitou a missão para fazer-me feliz", afirmou.
Vilani também disse estar conformada com a morte da filha. "Sinto no meu coração e na minha alma que você partiu no seu momento de partir, se não fosse a Covid-19, seria qualquer outro motivo", escreveu. "Você realmente terminou a sua missão nesse plano, em 5 de junho de 2021. Seria egoísmo não aceitar a sua libertação."
"O que lamento nesse momento é mandar esse texto para o mundo, sem a sua revisão, você revisava tudo antes de eu postar nas redes sociais, o texto vai cheio de erros, mas cheio de amor, aceitação e resignação", contou. "Deus te abençoe."

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