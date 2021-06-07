Jhean Marcell, do Br'oz, reencontra família após internação por covid-19

Após passar semanas internado por causa de complicações decorrentes da covid-19, Jhean Marcell, do grupo Br'oz, reencontrou a família neste fim de semana. O cantor, de 39 anos, chegou a ficar intubado em UTI hospitalar para conseguir respirar melhor.
O artista recebeu alta neste sábado, 5, e comemorou o estado de saúde nas redes sociais. "Eu preciso vir aqui para somente agradecer! Primeiramente quero agradecer a Deus, a minha espetacular esposa Bruna Barcelos... não tenho palavras pra descrever o orgulho que tenho de ter ela do meu lado", escreveu.
Jhean também agradeceu à filha Pietra. "Sei que em todos os momentos, mesmo com 5 aninhos, pedia ao Papai do Céu para que Ele não me levasse agora. Ela é com certeza o meu maior combustível pra sair dessa! Ela precisa de mim".
O cantor ressaltou o profissionalismo da equipe médica e enfermeiros do hospital Santa Clara que o ajudaram a vencer o novo coronavírus. "Venci mais essa batalha, recebi alta e sim, eu estou indo para casa. Muito obrigado mais uma vez! Amo cada um de vocês com todas as minhas forças", escreveu.