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William Bonner é vacinado, elogia o SUS e critica lentidão da imunização no País

Apresentador de 57 anos foi vacinado nesta segunda-feira e compartilhou foto ao lado de profissionais da saúde

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:36
William Bonner recebe a 1ª dose da vacina contra a Covid-19
William Bonner recebe a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/@realwbonner
O apresentador William Bonner tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira, 7. O jornalista, de 57 anos, compartilhou a notícia no seu perfil do Instagram com uma foto ao lado de profissionais da saúde.
Na legenda, ele elogia o Sistema Único de Saúde (SUS) e critica a lentidão da vacinação no Brasil. Sem citar nomes, o apresentador afirmou que o SUS sobrevive "a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas".
"Primeira dose hoje. Tô me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta. E inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive, como um gigante, a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas", escreveu o âncora do Jornal Nacional.

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