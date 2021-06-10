Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apaixonados!

Débora Nascimento assume relacionamento com modelo ex de Bruna Marquezine

Rumores sobre possível namoro entre os dois circulavam desde 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:24

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:24

Débora Nascimento (35) confirmou o relacionamento com o modelo Marlon Teixeira (29). Nesta quinta-feira (10), ela publicou a primeira foto do casal nas redes sociais.
Na imagem, os dois aparecem abraçados em uma duna. Ela escreveu na legenda "infinito particular" e completou a publicação com um poema de Adília Lopes.
Débora Nascimento e Marlon Teixeira assumiram o romance
Débora Nascimento e Marlon Teixeira assumiram o romance Crédito: Reprodução/Instagram @debranascimento
"Não sei se me interessei pelo rapaz por ele se interessar por estrelas ou se me interessei por estrelas por me interessar pelo rapaz", diz um trecho. "Hoje quando penso no rapaz penso em estrelas e quando penso em estrelas penso no rapaz."
Havia rumores sobre um possível namoro entre os dois desde o final do ano passado. A atriz e o modelo passaram o Réveillon juntos, mas evitavam se expor nas redes sociais até agora.
Nascimento é mãe de Bella, fruto do relacionamento com José Loreto. Os dois se conheceram durante as gravações de "Avenida Brasil" (2012) e ficaram juntos até 2019.

Veja Também

Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, assume namoro com fã

Namoro escondido? Vizinhos flagram Carla Diaz visitando Arthur Picoli

Citada na CPI da Covid, ex-atriz pornô Mia Khalifa "surge" no Senado

Os dois se separaram em meio a boatos de traição por parte dele nos bastidores das gravações da novela "O Sétimo Guardião" (2018). Marina Ruy Barbosa chegou a ser apontada como pivô, mas sempre negou ter tido envolvimento com o parceiro de cena.
A atriz, que revelou também se relacionar com mulheres, engatou um romance com o médico Luiz Perez. Os dois terminaram em agosto de 2020, após cerca de um ano juntos.
Marlon, por sua vez, também tem uma filha, Dhalia, com a cantora australiana Cheynne Tozzi. Os dois se separaram no começo de 2020. Antes, ele teve um breve romance com Bruna Marquezine.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine debora nascimento Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados