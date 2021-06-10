Débora Nascimento assume relacionamento com modelo ex de Bruna Marquezine

Débora Nascimento (35) confirmou o relacionamento com o modelo Marlon Teixeira (29). Nesta quinta-feira (10), ela publicou a primeira foto do casal nas redes sociais.

Na imagem, os dois aparecem abraçados em uma duna. Ela escreveu na legenda "infinito particular" e completou a publicação com um poema de Adília Lopes.

Débora Nascimento e Marlon Teixeira assumiram o romance Crédito: Reprodução/Instagram @debranascimento

"Não sei se me interessei pelo rapaz por ele se interessar por estrelas ou se me interessei por estrelas por me interessar pelo rapaz", diz um trecho. "Hoje quando penso no rapaz penso em estrelas e quando penso em estrelas penso no rapaz."

Havia rumores sobre um possível namoro entre os dois desde o final do ano passado. A atriz e o modelo passaram o Réveillon juntos, mas evitavam se expor nas redes sociais até agora.

Nascimento é mãe de Bella, fruto do relacionamento com José Loreto. Os dois se conheceram durante as gravações de "Avenida Brasil" (2012) e ficaram juntos até 2019.

Os dois se separaram em meio a boatos de traição por parte dele nos bastidores das gravações da novela "O Sétimo Guardião" (2018). Marina Ruy Barbosa chegou a ser apontada como pivô, mas sempre negou ter tido envolvimento com o parceiro de cena.

A atriz, que revelou também se relacionar com mulheres, engatou um romance com o médico Luiz Perez. Os dois terminaram em agosto de 2020, após cerca de um ano juntos.