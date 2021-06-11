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Nikole Mitchell

Pastora que virou stripper diz que cena de "Titanic" foi inspiração

Nikole Mitchell dedicou quase 20 anos de sua vida à igreja e disse que passou a vender fotos sensuais em 2019, quando começou a questionar a sua própria sexualidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:01

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:01

A ex-pastora e atual stripper Nikole Mitchell
A ex-pastora e atual stripper Nikole Mitchell Crédito: Reprodução/Instagram @mitchellnikole
Nikole Mitchell, 36, que deixou de ser pastora e hoje faz sucesso com fotos sensuais no site de conteúdo adulto OnlyFans, disse que o filme "Titanic" (1997) foi uma das suas inspirações para virar stripper.
Em entrevista ao podcast "Till Death Us Do Pod", ela afirmou que viu o longa ainda na adolescência e que se impressionou com a cena em que Rose, personagem vivida por Kate Winslet, fica nua em frente a Jack (Leonardo DiCaprio).
"Quando a câmera passa pelo corpo nu de Kate Winslet, lembro-me de pensar: 'quero fazer isso quando ficar mais velha'", disse. Mitchell completou que por ter crescido em um ambiente muito religioso não tinha com quem conversar sobre o assunto.
"Esses desejos sempre estiveram lá, mas eu não tinha ninguém para falar sobre isso porque rapidamente aprendi que esse não é o tipo de conversa que você tem dentro da igreja, infelizmente".
Mitchell dedicou quase 20 anos de sua vida à igreja, e disse que passou a vender fotos sensuais em 2019, quando começou a questionar a sua própria sexualidade.
Em entrevista anterior, ela já tinha afirmado que a sua vida melhorou muito e que ela até se tornou uma mãe melhor após se tornar stripper.
"Sinto que o trabalho que eu faço na indústria do sexo é muito mais saudável mentalmente do que o ambiente religioso e a mentalidade religiosa em que eu cresci. Nenhum ambiente é mais tóxico quando o assunto é sexo, corpos, etc. do que a igreja. Fazendo um apanhado de tudo, acredito que estou oferecendo para os meus filhos um presente melhor", afirmou.

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Mitchell afirmou na ocasião que, depois da sua mudança de trabalho, ela passou a ter mais liberdade para conversar com os seus três filhos sobre sexo, consentimento e relacionamentos, temas que eram proibidos para ela quando jovem.
"[Nós temos] todos os tipos de conversa, e eu dou ferramentas para eles lidarem com todas as situações. Isso é algo que eu nunca tive na idade deles. É muito importante para mim que os meus filhos saibam o que fazer na hora de namorar, como agir nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, quero que levem essas habilidades para a vida. Todo o mundo precisa disso."

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