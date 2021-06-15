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Raissa Barbosa é hospitalizada: 'Não aguento mais fingir que estou bem!'

Ex-participante de 'A Fazenda 12' possui Transtorno Borderline e já recebeu alta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:44

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:44

Raissa Barbosa compartilhou desabafo nos stories
Raissa Barbosa compartilhou desabafo nos stories Crédito: Instagram/ @raissabarbosaoficial
A ex-participante de A Fazenda 12 Raissa Barbosa foi hospitalizada na madrugada desta terça-feira, 15. A modelo, que possui o transtorno borderline, precisou de atendimento médico após ter uma crise de choro.
Raissa já recebeu alta e, após compartilhar stories desabafando, dizendo que não estava bem, ela publicou no Instagram que já saiu do hospital e que está na casa de seu empresário, Danilo Faro.
"Vou falar a verdade para vocês, do fundo do meu coração. Eu não queria vir aqui chorar de novo, como já chorei várias vezes, mas eu não aguento mais fingir que estou bem! Eu não estou bem e eu não sei com quem eu falo, não sei o que eu faço. Vocês não têm noção", disse ela, aos prantos.
Após o post, fãs ficaram preocupados e o irmão de Rodrigo Faro informou nas redes sociais que esteve no apartamento da ex-peoa. "Gente, estou aqui na recepção do prédio da Rai. Consegui subir no apartamento e tinha umas manchas de sangue, provavelmente de algum ferimento que ela fez nela mesma", iniciou.
"E agora, graças a Deus, a gente viu que ela está no hospital. Vamos tentar identificar qual é o hospital. Estou esperando Jake [Jakelyne Oliveira] e [o cantor] Mariano chegarem aqui pra me encontrar mas, graças a Deus, ela está no hospital. Vou avisando vocês", disse.

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Horas mais tarde, Jojo Todynho atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da amiga. "Gente se tranquilizem, Raissa está bem graças a Deus. Danilo e Jake estão cuidando dela". Depois do ocorrido, a modelo publicou uma selfie e informou: "Já tive alta e estou na casa do meu empresário".
Vale lembrar que, durante o reality show, Raissa revelou que as crises nervosas que teve durante o confinamento, com discussões com outros participantes, foram sinais do transtorno borderline.
O transtorno de personalidade borderline interfere na relação da pessoa consigo mesma e com os outros, geralmente causando sofrimentos para ambas as partes. Episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas também não são raros.

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