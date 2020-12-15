'Se arrependeram do que fizeram comigo?', questiona Raissa Barbosa aos rivais de A Fazenda 12

Luiza Ambiel, Raissa Barboda e MC Mirella se encontram na tarde desta terça-feira (15) para lavação de roupa suja do reality A Fazenda Crédito: Reprodução/Playplus

Na reta final da 12º edição do reality A Fazenda (Record TV), os ex-participantes, em conjunto com os peões que ainda estão no programa, Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis, se reuniram na tarde desta terça-feira (15) para lavar roupa suja.

A roda de conversa, que ainda acontece, deve ir ao ar somente na noite de hoje. É também quando se definirá os finalistas do programa - Lipe, Stéfani e Tays estão na roça - e estão sendo acompanhados pelos internautas. Até o momento, o confronto que mais chamou atenção foi o de Raissa Barbosa.

A ex-peoa enfrentou as rivais MC Mirella, Luiza Ambiel, Victória Villarim e Juliano Ceglia, e questionou se eles já se arrependeram por terem "testado seu limite" propositalmente durante o reality - Raissa é diagnosticada com transtorno de borderline -, afim de causar sua expulsão.

"Uma pergunta para todos: Vocês se arrependeram do que fizeram comigo ou acham que estão certos?", perguntou Raissa. Quase de imediato, a funkeira Mirella respondeu: "Você assistiu tudo que passou? As pessoas, com certeza a maioria, pediu desculpas para você e falou bem de você nos programas."

raissa fez a pergunta certa, se o bico preto se arrependeu, e pela resposta ja sabemos que não. pic.twitter.com/NpHwrLhP2w — ma ri. (@acostumadinha) December 15, 2020

Ambiel foi mais contida em sua resposta, que quase não pode ser escutada. "Gente, acabei de pedir desculpa para você agora", disse. Já Victória Villarim, ex-namorada do sertanejo Eduardo Costa, admitiu ter revisto sua atitude. "Não, realmente é muito difícil a história daquele jeito, eu me arrependo de ter estourado."

Mesmo assim, as farpas continuaram. Raissa se direcionou para Juliano Ceglia e afirmou que ele teria ferido sua honra. "Julgou meu caráter e o que eu fazia ou deixava de fazer lá fora. A Victória falou que eu era um monstro, maligna, que era o diabo, um monte de coisas absurdas. Eu não falei nada de vocês, tá gravado."

Em defensa, Villarim afirmou que é um ser humano e que teria dito as coisas porque estava "chateada e magoada". Nisso, Barbosa lembrou a ex-peoa de que ela teria falado sobre seu filho. "Victória, pelo amor de Deus. Você foi bem baixa."