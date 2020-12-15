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Polêmica

'Se arrependeram do que fizeram comigo?', questiona Raissa Barbosa aos rivais de A Fazenda 12

Ex-peões se reúnem nesta terça (15) na sede do reality A Fazenda

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:57
Luiza Ambiel, Raissa Barboda e MC Mirella se encontram na tarde desta terça-feira (15) para lavação de roupa suja do reality A Fazenda
Luiza Ambiel, Raissa Barboda e MC Mirella se encontram na tarde desta terça-feira (15) para lavação de roupa suja do reality A Fazenda Crédito: Reprodução/Playplus
Na reta final da 12º edição do reality A Fazenda (Record TV), os ex-participantes, em conjunto com os peões que ainda estão no programa, Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis, se reuniram na tarde desta terça-feira (15) para lavar roupa suja.
A roda de conversa, que ainda acontece, deve ir ao ar somente na noite de hoje. É também quando se definirá os finalistas do programa - Lipe, Stéfani e Tays estão na roça - e estão sendo acompanhados pelos internautas. Até o momento, o confronto que mais chamou atenção foi o de Raissa Barbosa.
A ex-peoa enfrentou as rivais MC Mirella, Luiza Ambiel, Victória Villarim e Juliano Ceglia, e questionou se eles já se arrependeram por terem "testado seu limite" propositalmente durante o reality - Raissa é diagnosticada com transtorno de borderline -, afim de causar sua expulsão.
"Uma pergunta para todos: Vocês se arrependeram do que fizeram comigo ou acham que estão certos?", perguntou Raissa. Quase de imediato, a funkeira Mirella respondeu: "Você assistiu tudo que passou? As pessoas, com certeza a maioria, pediu desculpas para você e falou bem de você nos programas."
Ambiel foi mais contida em sua resposta, que quase não pode ser escutada. "Gente, acabei de pedir desculpa para você agora", disse. Já Victória Villarim, ex-namorada do sertanejo Eduardo Costa, admitiu ter revisto sua atitude. "Não, realmente é muito difícil a história daquele jeito, eu me arrependo de ter estourado."
Mesmo assim, as farpas continuaram. Raissa se direcionou para Juliano Ceglia e afirmou que ele teria ferido sua honra. "Julgou meu caráter e o que eu fazia ou deixava de fazer lá fora. A Victória falou que eu era um monstro, maligna, que era o diabo, um monte de coisas absurdas. Eu não falei nada de vocês, tá gravado."
Em defensa, Villarim afirmou que é um ser humano e que teria dito as coisas porque estava "chateada e magoada". Nisso, Barbosa lembrou a ex-peoa de que ela teria falado sobre seu filho. "Victória, pelo amor de Deus. Você foi bem baixa."
Em resposta, a influenciadora digital disse que não se lembrava do comentário, e foi quando Barbosa alfinetou: "Está gravado, procura no Google." Villarim finalizou dizendo que iria procurar.

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