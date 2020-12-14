'A Fazenda 12': Lipe solta que eliminados ganharam R$ 10 mil extras

"A Fazenda 12": o peão Lipe na sala da sede Crédito: Record TV/Reprodução

Em conversa com os demais peões no fim da tarde deste domingo (13), Lipe Ribeiro deixou escapar que a RecordTV pagou aos ex-participantes um cachê extra para que eles voltassem para o confinamento em A Fazenda 12 , para disputar algumas provas e, assim, agitarem um pouco o clima morno da reta final do programa.

O empresário e Lidi Lisboa comentavam o sucesso da presente temporada e que a emissora deveria estar faturando bastante. "Os caras também ganharam dinheiro com a gente", avaliou Lidi, puxando o papo. Foi quando Lipe soltou: "O quê? Cada um, para voltar ganhou...", e espalmou as mãos em sinal de número 10. Logo em seguida, pronunciou "140 pau", número referente à somatória total do que a produção pagou para cada um dos 14 eliminados.

"Receberam para voltar. Incentivo, né? Porque é f***. Convenhamos que é difícil para c******, né? Ter que voltar, nessa altura do campeonato", continuou Lipe. "Imagine a Jakelyne, que ficou três horas em casa e teve que voltar", arrematou Stéfani Bays.