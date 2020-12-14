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Faturando alto!

'A Fazenda 12': Lipe solta que eliminados ganharam R$ 10 mil extras

Lipe foi o grande vencedor da prova especial que reuniu os atuais participantes e os eliminados de A Fazenda 12, ao longo da madrugada deste domingo (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 09:23

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 09:23

"A Fazenda 12": o peão Lipe na sala da sede Crédito: Record TV/Reprodução
Em conversa com os demais peões no fim da tarde deste domingo (13), Lipe Ribeiro deixou escapar que a RecordTV pagou aos ex-participantes um cachê extra para que eles voltassem para o confinamento em A Fazenda 12, para disputar algumas provas e, assim, agitarem um pouco o clima morno da reta final do programa.
O empresário e Lidi Lisboa comentavam o sucesso da presente temporada e que a emissora deveria estar faturando bastante. "Os caras também ganharam dinheiro com a gente", avaliou Lidi, puxando o papo. Foi quando Lipe soltou: "O quê? Cada um, para voltar ganhou...", e espalmou as mãos em sinal de número 10. Logo em seguida, pronunciou "140 pau", número referente à somatória total do que a produção pagou para cada um dos 14 eliminados.
"Receberam para voltar. Incentivo, né? Porque é f***. Convenhamos que é difícil para c******, né? Ter que voltar, nessa altura do campeonato", continuou Lipe. "Imagine a Jakelyne, que ficou três horas em casa e teve que voltar", arrematou Stéfani Bays.

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Lipe foi o grande vencedor da prova especial que reuniu os atuais participantes e os eliminados de A Fazenda 12, ao longo da madrugada deste domingo (13). Com a ajuda dos ex-peões Lucas Maciel e Raissa Barbosa, ele ganhou um carro e deve receber poderes especiais para a reta final do reality.

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