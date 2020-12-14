Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morre após parada cardiorrespiratória

Zenaide Táparo, mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morreu neste domingo, 13, após uma parada cardiorrespiratória. Ela estava internada na UTI de um hospital na região de São José do Rio Preto, no interior paulista.
"Vai com Deus meu amor! Essa dor que ficou aqui, com o tempo vai passar. Ficarão as lembranças e as milhares de histórias que a gente viveu, cada conquista, cada vitória, cada sorriso e cada lágrima. As modas que a gente cantava naquele banco lá na chácara, as broncas em mim e no Irineu", escreveu Zé Neto no Instagram ao homenagear a mãe do amigo e companheiro musical.
Zenaide passou mal ainda no sábado, 12, e foi socorrida na sequência, mas não resistiu.
Em outubro, ela sofreu uma queda e foi internada no Hospital de Base. Na ocasião, ela também teve uma parada cardíaca, mas conseguiu ser reanimada pela equipe do hospital.