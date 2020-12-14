São Paulo

Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morre após parada cardiorrespiratória

Zenaide passou mal ainda no sábado, 12, e foi socorrida na sequência, mas não resistiu e faleceu neste domingo

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 22:03
Zenaide Táparo, mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morreu neste domingo, 13, após uma parada cardiorrespiratória. Ela estava internada na UTI de um hospital na região de São José do Rio Preto, no interior paulista.
Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morre após parada cardiorrespiratória
Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, morre após parada cardiorrespiratória Crédito: Reprodução/Instagram Zé Neto
"Vai com Deus meu amor! Essa dor que ficou aqui, com o tempo vai passar. Ficarão as lembranças e as milhares de histórias que a gente viveu, cada conquista, cada vitória, cada sorriso e cada lágrima. As modas que a gente cantava naquele banco lá na chácara, as broncas em mim e no Irineu", escreveu Zé Neto no Instagram ao homenagear a mãe do amigo e companheiro musical.
Zenaide passou mal ainda no sábado, 12, e foi socorrida na sequência, mas não resistiu.
Em outubro, ela sofreu uma queda e foi internada no Hospital de Base. Na ocasião, ela também teve uma parada cardíaca, mas conseguiu ser reanimada pela equipe do hospital.

