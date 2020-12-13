Após superar Covid, Alok visita a filha recém-nascida no hospital

Após se curar da Covid-19 e do parto prematuro de Romana Novais, o DJ Alok foi liberado para visitar a filha e a mulher. Raika nasceu em um parto de emergência. O DJ esteve com a neném na noite deste sábado (12).
O parto de emergência se deu por causa de complicações causadas pela Covid-19, doença que o casal contraiu. A segunda filha do casal nasceu de oito meses.
A filha do DJ e da médica segue internada em uma UTI neonatal em São Paulo, e Alok, em tratamento do novo coronavírus. Usando máscara e roupas hospitalares, o artista publicou foto com a legenda "Pai coruja", em sua rede social, e expressou estar "sorrindo com os olhos".
Romana, que também é mãe de Ravi, de 11 meses, noticiou nas redes sociais que a recém-nascida "está bem, graças a Deus, está respirando em área ambiente, tirou o cateter, não está fazendo nenhum medicamento, antibiótico. Está plena, maravilhosa. Estou cheia de orgulho dela, menina guerreira, forte".
"Eu estava correndo risco de vida, e graças a Deus eu tô viva, tô bem, deu tudo certo. Fiquei na UTI logo em seguida o parto, não tive opção. Ainda não pude pegar ela no colo, amamentar", afirmou a médica, que gravou uma série de stories em seu Instagram.
"Me encontrei numa situação que não desejo a ninguém, estou assustada até agora. Não me canso de agradecer e dizer que foi um milagre o que vivi. Minha pequena me salvou, a gente se salvou", explicou a médica sobre a situação que a levou ter complicações no parto, na quarta-feira passada (2).