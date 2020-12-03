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Filha de Alok e Romana nasce após parto prematuro por complicação da Covid

DJ publicou no Instagram que mulher e bebê estão bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:38

Raika, filha de Alok e Romana Novais, nasceu de parto prematuro
Raika, filha de Alok e Romana Novais, nasceu de parto prematuro Crédito: Instagram/@alok
Nasceu na quarta (2) Raika, filha de Alok e Romana Novais. Em publicação no Instagram, ela contou que, por causa de uma complicação da Covid-19, entrou em trabalho de parto prematuro. "Tudo aconteceu muito rápido e, graças a Deus, ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação", escreveu.
O DJ postou em suas redes sociais uma foto ao lado da mulher e da bebê. Ele escreveu que nunca imaginou que seus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ravi, o primogênito do casal, veio ao mundo em janeiro. "Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa", afirmou.
Esposa de Alok, Romana Novais também deu notícias do nascimento nas redes sociais: "Devido a uma complicação da Covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem a noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração p/ uma boa recuperação. Nem tudo acontece como planejamos e os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obg por todas orações e carinho de cada um de vocês", escreveu em seu Instagram.
Na terça (1º), o DJ revelou que tinha recebido o diagnóstico para o novo coronavírus. Ele afirmava que estava bem, mas que teve de adiar a live especial de fim de ano que aconteceria nesta sábado (5) para 19 de dezembro.
"Estou praticamente sem sintomas, mas preciso ter responsabilidade e coerência. Jamais colocaria outras pessoas em risco, então, preciso me manter isolado", afirmou.
O DJ também informou que Ravi estava com a avó. "A gente segue firme aqui. Hora de se cuidar", completou.

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