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"Estou bem"

Alok contrai Covid e adia live de fim de ano

Em vídeo publicado no Instagram,  o DJ disse que está bem, mas teve que adiar a live especial de fim de ano que aconteceria nesta sábado (5) para 19 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:16

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:16

O DJ Alok
O DJ também informou que sua mulher, Romana, que está grávida de sete meses de Raika, está bem. Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok
O DJ Alok, 29, revelou nesta terça (1º) que contraiu o novo coronavírus. Em vídeo publicado no Instagram, ele disse que está bem, mas teve que adiar a live especial de fim de ano que aconteceria nesta sábado (5) para 19 de dezembro.
"Estou praticamente sem sintomas, mas preciso ter responsabilidade e coerência. Jamais colocaria outras pessoas em risco, então, preciso me manter isolado", afirmou.
O DJ também informou que sua mulher, Romana, que está grávida de sete meses de Raika, está bem. O filho mais velho do casal, Ravi, está com a avó. "A gente segue firme aqui. Hora de se cuidar", completou.
A apresentação do dia 19 será transmitida pelo canal do YouTube de Alok e também no Multishow. Este será o primeiro especial de fim de ano feito pelo DJ, que pediu para fãs, colaboradores, fornecedores e parceiros não abandonarem o projeto.

VEJA A PUBLICAÇÃO

"Por favor, não larguem a minha mão agora, eu preciso de vocês. Eu prometo que a gente vai fazer uma super entrega dia 19 de dezembro, vai ser algo único e muito especial, porque estamos trabalhando há meses nesse projeto", concluiu.

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