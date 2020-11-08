Alok é eleito o 5º melhor DJ do mundo: 'Honrado'

"Me sinto extremamente honrado em ecoar o nome do nosso país com essa conquista. Ao longo do tempo, aprendi que não só nosso trabalho, mas nossas reais intenções, nos levam adiante. A contribuição de pessoas à minha volta é essencial, e saber reconhecer o esforço de cada um para cada conquista é necessário", comentou o artista.

"Aos fãs, meu muito obrigado. Reconheço os esforços diários de todos vocês. Essa conquista me enche de amor por todo o caminho percorrido. Espero que ela desperte nas pessoas o que desperta em mim: a vontade de contribuir positivamente, impactando o próximo de alguma maneira. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, deixando um convite para seguirmos juntos nesta jornada", afirmou Alok. Alok é também o primeiro brasileiro a figurar no Top 100 global do aplicativo de streaming musical Spotify. Além disso, acaba de lançar so single "Alive", e prepara seu especial de final de ano, marcado para o dia 5 de dezembro, com transmissão ao vivo em seu canal do YoutTube.