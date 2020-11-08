Alok é eleito o 5º melhor DJ do mundo: 'Honrado'

Alok, 29, é o único brasileiro e sulamericano a figurar entre os cinco melhores DJs do mundo no ranking da conceituada revista inglesa DJ Mag, divulgado neste sábado (7). Em uma crescente constante, o goiano estreou a disputa em 2015 no 44º lugar. Nos anos seguintes pulou para 25º, 19º, 13º respectivamente. Até que, em 2019, chegou a 11ª posição. Agora, finalmente alcança a marca histórica de 5º melhor DJ do mundo.
"Me sinto extremamente honrado em ecoar o nome do nosso país com essa conquista. Ao longo do tempo, aprendi que não só nosso trabalho, mas nossas reais intenções, nos levam adiante. A contribuição de pessoas à minha volta é essencial, e saber reconhecer o esforço de cada um para cada conquista é necessário", comentou o artista.
"Aos fãs, meu muito obrigado. Reconheço os esforços diários de todos vocês. Essa conquista me enche de amor por todo o caminho percorrido. Espero que ela desperte nas pessoas o que desperta em mim: a vontade de contribuir positivamente, impactando o próximo de alguma maneira. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, deixando um convite para seguirmos juntos nesta jornada", afirmou Alok. Alok é também o primeiro brasileiro a figurar no Top 100 global do aplicativo de streaming musical Spotify. Além disso, acaba de lançar so single "Alive", e prepara seu especial de final de ano, marcado para o dia 5 de dezembro, com transmissão ao vivo em seu canal do YoutTube.