'Parem de falar do meu corpo', diz influenciadora Mel Soares após ataque

"Parem de falar do meu corpo!", disse em seu perfil @relaxaaifofa. "É duro ver todos os comentários pesados que recebo. "Eu preciso manter minha saúde mental para cuidar da minha família, do meu conteúdo na internet e trabalhar".

Mel falou como as ofensas abalam a autoestima e que é triste ter o trabalho diminuído por conta do formato de seu corpo. "Quando um gordo vai lá e mostra que pode fazer o que quiser elas se assustam! Elas não acreditam! Elas procuram uma forma de inviabilizar tudo de bom que ela fez e faz!", desabafou em sua conta, na quinta passada (5) que é seguida por 243 mil pessoas.