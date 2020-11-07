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Ataques gordofóbicos

'Parem de falar do meu corpo', diz influenciadora Mel Soares após ataque

Mel falou como as ofensas abalam a autoestima e que é triste ter o trabalho diminuído por conta do formato de seu corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 13:52

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:52

Influenciadora digital Mel Soares
A modelo e influenciadora digital Mel Soares recebeu ataques gordofóbicos nos últimos dias Crédito: Redes sociais
A modelo e influenciadora digital Mel Soares, 33, publicou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram para desabafar sobre os ataques gordofóbicos que recebeu nos últimos dias.
"Parem de falar do meu corpo!", disse em seu perfil @relaxaaifofa. "É duro ver todos os comentários pesados que recebo. "Eu preciso manter minha saúde mental para cuidar da minha família, do meu conteúdo na internet e trabalhar".

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Mel falou como as ofensas abalam a autoestima e que é triste ter o trabalho diminuído por conta do formato de seu corpo. "Quando um gordo vai lá e mostra que pode fazer o que quiser elas se assustam! Elas não acreditam! Elas procuram uma forma de inviabilizar tudo de bom que ela fez e faz!", desabafou em sua conta, na quinta passada (5) que é seguida por 243 mil pessoas.

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