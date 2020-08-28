Irmão de Alok, Bhaskar descansa em Pedra Azul com esposa e filho

Bhaskar já estava cansado de tanto trabalho em meio à pandemia do coronavírus. Por isso, o também DJ que é irmão de Alok decidiu curtir dois dias de relax em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo. Junto da noiva, Carol Cola, ele fez stories no Instagram em hotel fazenda da região das Montanhas Capixabas e, em seguida, surgiu em restaurante da Rota do Lagarto com a amada.
"Às vezes a gente esquece que tudo o que a gente quer é dar uma desligada, uma relaxada... Porque agora na quarentena estou trabalhando muito mais do que antes", começou. E continuou: "Essas lives têm sugado bastante. A gente tem que dar muita força, energia, fora as horas de estúdio".
O bonitão afirmou que está superfeliz de estar em Pedra Azul e por ter conseguido uma brecha de dois dias da agenda corrida para curtir o friozinho do inverno capixaba. "Estou felizão de estar tirando esses dois dias para ficar em paz, bem tranquilo", reiterou.
O casal veio ao Estado com o herdeiro, Gaian, que também apareceu nos stories da mãe curtindo as atrações infantis do local em que estão hospedados.