Irmão de Alok, Bhaskar descansa em Pedra Azul com esposa e filho

O DJ Bhaskar com a esposa, Carol Cola, e o filho, Gaian; casal janta em restaurante da Rota do Lagarto (destaque), em Pedra Azul (ES) Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Bhaskar já estava cansado de tanto trabalho em meio à pandemia do coronavírus . Por isso, o também DJ que é irmão de Alok decidiu curtir dois dias de relax em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo . Junto da noiva, Carol Cola, ele fez stories no Instagram em hotel fazenda da região das Montanhas Capixabas e, em seguida, surgiu em restaurante da Rota do Lagarto com a amada.

"Às vezes a gente esquece que tudo o que a gente quer é dar uma desligada, uma relaxada... Porque agora na quarentena estou trabalhando muito mais do que antes", começou. E continuou: "Essas lives têm sugado bastante. A gente tem que dar muita força, energia, fora as horas de estúdio".

O bonitão afirmou que está superfeliz de estar em Pedra Azul e por ter conseguido uma brecha de dois dias da agenda corrida para curtir o friozinho do inverno capixaba. "Estou felizão de estar tirando esses dois dias para ficar em paz, bem tranquilo", reiterou.

O casal veio ao Estado com o herdeiro, Gaian, que também apareceu nos stories da mãe curtindo as atrações infantis do local em que estão hospedados.