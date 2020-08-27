Vaza vídeo de Emilly falando sobre Marcos Harter a médico e advogada no 'BBB17'

Vazou na internet, nesta quarta-feira (26), um vídeo de Emilly falando sobre sua conturbada relação com Marcos durante o "BBB17" Crédito: Reprodução/Rede Globo

O polêmico "Big Brother Brasil" de 2017 voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (27), ficando entre os tópicos mais comentados do Twitter. Tudo por conta do vazamento de um vídeo que mostra a vencedora do reality, Emily Araújo, falando sobre sua conturbada relação com o então namorado, Marcos Harter, para uma médica e um advogado no confessionário do reality. O médico foi expulso do programa após o episódio.

Em matéria vinculada pelo portal UOL, é relatado que Emilly, a pedido do médico, mostra uma marca na parte anterior do braço esquerdo. "Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu", disse a moça.

A advogada da emissora, também presente no momento, demonstra sua preocupação sobre o estado físico da participante (veja parte do vídeo abaixo). A Delegacia de Atendimento à Mulher sugeriu que nós viéssemos aqui lhe alertar e dizer a você, como mulher, tem direito, caso queira, a medidas protetivas de urgência. Então, se for de seu interesse, a qualquer momento que você se sentir ameaçada ou agredida, você pode solicitar medidas protetivas contra o Marcos, diz.

Vaza vídeo da ex-BBB Emily com advogada falando sobre os abusos de Marcos. pic.twitter.com/ubtLjrCbft — Perdendo o Decoro (@perdendoodecoro) August 27, 2020

Ainda nas imagens, a sister - vencedora da atração - diz que medidas jurídicas não seriam necessárias.

Não, inclusive isso é uma coisa que eu quero conversar com ele porque o que aconteceu foi grave. Às vezes, eu prefiro fechar meus olhos para situações como essa. Quando eles me alertaram que estavam preocupados com as atitudes dele comigo, eu decidi ficar mais quieta, decidi que mesmo que eu ache que esteja errado, eu não vou falar pra ele não agir mais daquela forma.

Em outro momento do vídeo, o médico insiste em saber mais sobre as atitudes do ex-participante. Emily responde com paciência.

Às vezes, ele perde o controle. Naquele dia que a gente discutiu de manhã, eles (direção do programa) ficaram assustados porque quando eu fiquei falando pra ele (Marcos) que não queria falar com ele, ele me forçou a falar com ele. E quando a gente deitou no chão, ele bat ele segurou meu rosto assim e, não ficou doendo, mas ele bateu minha cabeça assim, balançou minha cabeça. Eu assustei com aquilo e ele começou a chorar. Daí eu perdoei ele, diz a moça.

REPERCUSSÃO

Tanto a Rede Globo quanto Marcos Harter - que está processando a emissora por danos morais por conta da expulsão do programa - resolveram se manifestar após o vazamento do vídeo.

A Globo afirmou que as imagens vazadas nesta quarta-feira (26) são as mesmas que a emissora entregou "às autoridades competentes" em cumprimento a uma determinação judicial este ano, na tentativa de responder ao processo aberto por Harter.

A nota divulgada pela Globo, nesta quinta-feira, diz: "A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas. No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial, elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB, Marcos Harter, contra a Globo."

O ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter Crédito: Reprodução/Instagram @drmarcosharter

Ainda de acordo com o UOL, Marcos Harter também divulgou uma nota sobre as imagens vazadas, na qual faz acusações contra Emilly e a Globo. Ele diz que foi agredido pela participante e critica a emissora por não mostrar isso no programa.

A nota de Harter diz: "Eu saí do programa com meus braços cheios de marcas das unhas de Emilly e isso nunca foi levado em consideração, além das outras agressões que ela fez contra mim, e isso nunca foi abordado pela Globo. Se de fato Emilly foi agredida, por que as mais de 200 câmeras do programa não conseguiram registrar tais cenas e estas nunca vieram ao público? Garanto que nunca virão; pois não existem."