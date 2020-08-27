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Simone faz teste para coronavírus após Simaria testar positivo

Sertaneja está grávida e revelou que não foi diagnosticada com covid-19; já a irmã está assintomática e isolada em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:19

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:19

A cantora Simone Mendes
A cantora Simone Mendes Crédito: Instagram/as_coleguinhas_ss
A cantora Simone Mendes testou negativo para o novo coronavírus no domingo, 23. Grávida, ela fez o exame depois que a irmã, Simaria, foi diagnosticada com o vírus na sexta-feira, 21, já que as duas estiveram em contato nos últimos dias.
Simaria atualmente está assintomática, ou seja, não manifesta os sintomas da covid-19, e está isolada dentro de casa, sem contato com o marido e os dois filhos. Ela fez o exame para seguir uma exigência do governo da Espanha, para onde a família planejava viajar.
Além de Simone, seu marido, o empresário Kaká Diniz, também testou negativo para o vírus. A cantora revelou em agosto de 2020 que está grávida do seu segundo filho com o marido. Os dois são pais de Henry, que tem seis anos.

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Junto com a carreira musical, Simone criou um canal no YouTube para falar de sua rotina e mostrar mais as interações com a família. Na sexta, 28, ela fará uma live, que incluirá o chá de revelação do sexo do bebê.
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