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Simone, da dupla com Simaria, está de mudança para os EUA

Anúncio foi feito pelo marido da cantora durante seu aniversário

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 06:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 06:45
14/06/2018 - Cantora Simone ao lado do marido Kaká Diniz Crédito: Instagram/kakadiniz1
Kaká Diniz, o marido da cantora Simone, comemorou seu aniversário de 34 anos na última quarta-feira (28) em uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. 
Na ocasião, ao lado de amigos e familiares, o empresário disse que tem planos de se mudar para o país norte-americano. "Aqui vai ser a minha casa, se Deus quiser, até ano que vem Orlando vai ser nossa casa. Se Deus quiser", disse em um dos stories de Simone para o Instagram da cantora.
> Simaria revela que não gosta de homem brasileiro: "Muito vagabundos"
Os convidados cantaram parabéns em português e inglês, e Kaká agradeceu a presença de todos, ao lado do filho Henry, 5. A festa foi decorada com flores brancas e bexigas, e contou com música ao vivo e buffet de comida japonesa.
No começo do mês, a família também comemorou o aniversário de Henry com uma festa enorme. O evento aconteceu em um buffet no bairro da Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo.
> Simone esclarece boatos de crise em seu casamento: 'História de amor'
A festa teve como tema os super-heróis, com decoração da Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Super-Homem. Combinando as cores vermelha e branca nas roupas, em referência ao Homem-Aranha, Simone, o marido e o filho posaram para uma série de fotos.

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