Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

De acordo com a agenda presidencial, em Presidente Prudente, Lula visitaria e inauguraria um centro de radioterapia do hospital regional da cidade, com anúncios de serviços de radioterapia no SUS e entrega de ambulâncias do Samu.





A equipe médica aguarda o resultado da biópsia da lesão e afirmou em nota que Lula deve voltar às atividades habituais já na segunda-feira.





O presidente também realizou uma intervenção para infiltração na região do punho, por causa de dores no polegar direito. Os procedimentos ocorreram no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde Lula costuma ser atendido.





A cauterização é uma remoção do excesso de pele e foi feita na mesma região da cabeça operada por Lula em fevereiro deste ano. O processo, simples, costuma ser necessário devido, principalmente, à exposição ao sol.





Lula não terá que ficar em repouso nem cumprir restrições por conta dos procedimentos.

Em fevereiro, quando realizou o mesmo processo de remoção de pele no couro cabeludo, Lula apareceu com uma casca de cicatrização na região.





Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), o presidente deve ficar na capital paulista até sábado (25). Ele cumpriria agendas no interior do estado na sexta, mas os compromissos foram realocados para a próxima segunda. Além de Presidente Prudente, Lula também deve ir a Andradina para entregas e inaugurações.





O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, representando 75-80% dos casos no Brasil, geralmente com altíssima taxa de cura quando tratado precocemente.





Segundo o Incaa (Instituto Nacional do Câncer), surge em áreas expostas ao sol (cabeça/pescoço) como pápulas peroladas ou feridas que não cicatrizam