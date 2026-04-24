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Saúde

Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Carcinoma basocelular não é considerado grave, e não há metástase, diz médico; Petista também realizou infiltração na região do punho para tratar de dores no polegar

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 14:17

CLÁUDIA COLLUCCI

CLÁUDIA COLLUCCI

Publicado em 

24 abr 2026 às 14:17

SÃO PAULO - O presidente Lula (PT) passou por um procedimento cirúrgico e removeu uma lesão no seu couro cabeludo nesta sexta-feira (24). Tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.


De acordo com o médico Roberto Kalil, que acompanha Lula, o câncer era localizado, sem metástase e o procedimento ocorreu sem intercorrência. "O presidente está ótimo, com bom humor, já queria ir para Presidente Prudente na segunda (27), mas recomendei que ele dê um tempo até a cicatrização [da cirurgia feita para a retirada da lesão]", disse.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula deve voltar às atividades habituais na segunda-feira (27). Ricardo Stuckert/PR

De acordo com a agenda presidencial, em Presidente Prudente, Lula visitaria e inauguraria um centro de radioterapia do hospital regional da cidade, com anúncios de serviços de radioterapia no SUS e entrega de ambulâncias do Samu.


A equipe médica aguarda o resultado da biópsia da lesão e afirmou em nota que Lula deve voltar às atividades habituais já na segunda-feira.


O presidente também realizou uma intervenção para infiltração na região do punho, por causa de dores no polegar direito. Os procedimentos ocorreram no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde Lula costuma ser atendido.


A cauterização é uma remoção do excesso de pele e foi feita na mesma região da cabeça operada por Lula em fevereiro deste ano. O processo, simples, costuma ser necessário devido, principalmente, à exposição ao sol.


Lula não terá que ficar em repouso nem cumprir restrições por conta dos procedimentos.

Em fevereiro, quando realizou o mesmo processo de remoção de pele no couro cabeludo, Lula apareceu com uma casca de cicatrização na região.


Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), o presidente deve ficar na capital paulista até sábado (25). Ele cumpriria agendas no interior do estado na sexta, mas os compromissos foram realocados para a próxima segunda. Além de Presidente Prudente, Lula também deve ir a Andradina para entregas e inaugurações.


O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, representando 75-80% dos casos no Brasil, geralmente com altíssima taxa de cura quando tratado precocemente.


Segundo o Incaa (Instituto Nacional do Câncer), surge em áreas expostas ao sol (cabeça/pescoço) como pápulas peroladas ou feridas que não cicatrizam

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