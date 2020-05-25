Simaria, da dupla com Simone, revela que não pode mais ter filhos

Simaria no Carnaval de Salvador 2020 Crédito: Instagram/Simaria

Simaria, 37, da dupla com Simone, revelou em um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera que não quer e não pode mais ter filhos.

"Ninguém sabe, eu não posso ter mais filhos. Já fiz a ligadura, que nem diz o povo. Porque minhas gravidezes foram muito difíceis, sempre passei muito mal. Eram 9 meses enjoando todos os dias. Não tive uma gravidez que não passei mal. Eu sofria demais. Era na época que eu viajava muito de ônibus [...] A gente ainda estava no processo de explodir no Brasil inteiro", revelou a cantora.

Na fala, Simaria se refere ao procedimento médico de ligadura tubária, ou laqueadura, de esterilização para mulheres que não desejam mais engravidar.

Ainda segundo a cantora, a agenda cheia de shows e viagens também pesou para a sua decisão. Vale lembrar que ela já é mãe de Giovanna, 6, e de Pawel, 4. "Eu não tinha tempo para a minha família, então peguei meio que um trauma. Falei, se for para ter filho algum dia de novo, é para eu ter tempo de cuidar".

Na conversa com Mazzafera, Simaria ainda disse que tem usado o período e isolamento social para cuidar de sua casa e fazer coisas que normalmente não consegue fazer.