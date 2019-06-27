Bumbum de Simaria fica à mostra com vestido curto em festão

A cantora Simaria, da dupla com Simone, comemorou seu aniversário na madrugada desta quinta-feira (27) com uma festa cheia de famosos. A cantora já havia completado seus 37 anos no dia 16 de junho, mas resolveu celebrar com os amigos em um espaço no bairro do Jardins, em São Paulo.
Dentre as celebridades que marcaram presença estavam Rodrigo Faro, Luiz Bacci, Karina Bacchi e Adriane Galisteu. Durante o evento, eles puderam conferir um show particular das irmãs.
Para sua festa, Simaria usou um vestido dourado com listras e um decote generoso na altura dos seios. A peça também continha uma fenda de um dos lados da perna, que deixava parte do bumbum à mostra.
Já sua irmã usou um macacão claro que cobria quase todo o corpo, deixando apenas os braços à mostra e parte do colo com um decote.