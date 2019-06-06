'Levei tanto chifre que andava torta', diz Simaria sobre ser traída

decidiu abrir o jogo sobrenesta quarta-feira (6) em seu. A cantora foi à web para falar das vezes em que foie soltou o verbo sobre o assunto.

"Estava aqui no carro conversando com Adilene e perguntando se ela já tinha levado chifre . Eu já levei tanto chifre, que teve uma época que andava torta, empenada. Mas dói. Pense em uma desgraça que dói", disse, nos stories.

"É como aquela música nossa diz: 'Se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer'. E aí, a saudade não incomoda tanto como incomodava nos primeiros dias", continuou.