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Desabafo

'Levei tanto chifre que andava torta', diz Simaria sobre ser traída

Cantora desabafou em suas redes sociais

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2019 às 12:58
Crédito: Reprodução/Instagram @simaria
Simaria decidiu abrir o jogo sobre traição nesta quarta-feira (6) em seu Instagram. A cantora foi à web para falar das vezes em que foi traída e soltou o verbo sobre o assunto. 
> Simaria revela que não gosta de homem brasileiro: "Muito vagabundos"
"Estava aqui no carro conversando com Adilene e perguntando se ela já tinha levado chifre. Eu já levei tanto chifre, que teve uma época que andava torta, empenada. Mas dói. Pense em uma desgraça que dói", disse, nos stories.
"É como aquela música nossa diz: 'Se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer'. E aí, a saudade não incomoda tanto como incomodava nos primeiros dias", continuou. 

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