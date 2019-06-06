'Levei tanto chifre que andava torta', diz Simaria sobre ser traída

Simaria decidiu abrir o jogo sobre traição nesta quarta-feira (6) em seu Instagram. A cantora foi à web para falar das vezes em que foi traída e soltou o verbo sobre o assunto.
"Estava aqui no carro conversando com Adilene e perguntando se ela já tinha levado chifre. Eu já levei tanto chifre, que teve uma época que andava torta, empenada. Mas dói. Pense em uma desgraça que dói", disse, nos stories.
"É como aquela música nossa diz: 'Se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer'. E aí, a saudade não incomoda tanto como incomodava nos primeiros dias", continuou.