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Cantora Simone, dupla de Simaria, está grávida

A artista já é mãe de Henry, 6, com o marido, o empresário Kaká Diniz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:26

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:26

A cantora Simone Mendes, dupla de Simaria
A cantora Simone Mendes, dupla de Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses
A cantora Simone Mendes, 36, que faz dupla com Simaria, está grávida. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa da dupla sertaneja.
A artista já é mãe de Henry, 6, com o marido, o empresário Kaká Diniz.
No ano de 2019, a cantora e o marido deram uma festa para o filho Henry, que completava cinco anos. O evento aconteceu em um buffet no bairro da Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Combinando cores, a cantora, o marido e o filho posaram animados para os fotógrafos. Eles usavam as cores vermelha e branca, em referência ao Homem-Aranha.
A festa teve como temática os super-heróis. Na decoração tinha espaço para Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Super-Homem. Havia pessoas fantasiadas para alegrar a festa e também uma trupe de palhaços.
Recentemente, Simone criou e começou a alimentar um canal no YouTube. Um dos primeiros vídeos que ela fez foi para comparar as experiências que ela teve em festas "de rico" e "de pobre", relatando ter preferência pelas do segundo tipo. A dupla de Simaria afirmou que a origem humilde a faz ter um certo desconforto em ambientes cercados de muita ostentação.

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"Tenho uns amigos que têm a vida boa, primeiro começa pela casa em que eles moram. É um luxo, chiquérrima! Mordomo, 315 funcionários... Quando você vai comer, a mesa é taça não sei do que, faca, garfo, 500 petiscos", comentou.

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