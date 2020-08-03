Zezé Di Camargo e Luciano homenageiam a mãe: 'gratidão pela vida'

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Hoje é o dia dela... Quando eu a chamei no cel mais cedo para dar os parabéns, pensei em tantas palavras para dizer, mas simplesmente me calei mais uma vez, ouvindo as palavras dela... No final, só consegui dizer: "mãe, te amo e obrigado por mais uma vez me ensinar tanto!" Diante da tua sabedoria, o meu silêncio é a voz da obediência e agradecimento a Deus por me dar de presente de vida ser seu filho. Mãe, Feliz aniversário! ??????