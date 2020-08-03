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Zezé Di Camargo e Luciano homenageiam a mãe: 'gratidão pela vida'

Helena, 'mãe de nove filhos de Francisco', comemorou aniversário no domingo, 2
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:02

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:02

Zezé Di Camargo e sua mãe, Helena
Zezé Di Camargo e sua mãe, Helena Crédito: Instagram / @zezedicamargo
Os cantores Zezé Di Camargo e Luciano, usaram o Instagram para prestar uma homenagem à sua mãe, Helena, no último domingo, 2.
"O privilégio de sentir seu abraço, dormir em seu colo, no seu ventre, ser alimentado por você e ser amado como sou, é dádiva que agradeço sempre a Deus", escreveu Zezé.
Na sequência, concluiu: "Parabéns pelo seu dia, minha querida mãe! Te amo com a gratidão pela vida. Feliz aniversário Dona Helena, mãe de nove filhos de Francisco!"

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Luciano postou uma foto com a mãe, assim como o irmão: "Quando eu a chamei no celular mais cedo para dar os parabéns, pensei em tantas palavras para dizer, mas simplesmente me calei mais uma vez ouvindo as palavras dela".
"Diante da tua sabedoria, o meu silêncio é a voz da obediência e agradecimento a Deus por me dar de presente de vida ser seu filho. Mãe, feliz aniversário!", continuou.

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