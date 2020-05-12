Zezé Di Camargo agradece live e Graciele elogia: 'Diferenciados'

Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram no último domingo (11) em comemoração ao Dia das Mães. O show aconteceu em uma comovente live transmitida pelo canal do YouTube da dupla sertaneja.
Um dia depois do show digital, Zezé fez um agradecimento especial aos quase dois milhões de espectadores que se conectaram pela web.
"Hoje vim aqui para agradecer vocês! A nossa live de ontem foi um sucesso, mais de 2 milhões e oitocentas mil pessoas conectadas. Eu sempre falo da fidelidade dos nossos fãs, pessoas que nos acompanham a anos e estão sempre conosco. Nesse momento não seria diferente!", escreveu.
Nos comentários, a noiva do cantor, Graciele Lacerda, aproveitou para elogiá-lo e escreveu: "Vocês são diferenciados. Tem que respeitar! E que venha outra live".