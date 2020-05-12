Zezé Di Camargo agradece live e Graciele elogia: 'Diferenciados'

Um dia depois do show digital, Zezé fez um agradecimento especial aos quase dois milhões de espectadores que se conectaram pela web.

"Hoje vim aqui para agradecer vocês! A nossa live de ontem foi um sucesso, mais de 2 milhões e oitocentas mil pessoas conectadas. Eu sempre falo da fidelidade dos nossos fãs, pessoas que nos acompanham a anos e estão sempre conosco. Nesse momento não seria diferente!", escreveu.