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Zezé Di Camargo agradece live e Graciele elogia: 'Diferenciados'

Cantor agradeceu mais de 2 milhões de fãs que assistiram show virtual e noiva rasgou elogio em comentário deixado na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:24

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:24

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram no último domingo (11) em comemoração ao Dia das Mães. O show aconteceu em uma comovente live transmitida pelo canal do YouTube da dupla sertaneja. 
Um dia depois do show digital, Zezé fez um agradecimento especial aos quase dois milhões de espectadores que se conectaram pela web. 
"Hoje vim aqui para agradecer vocês! A nossa live de ontem foi um sucesso, mais de 2 milhões e oitocentas mil pessoas conectadas. Eu sempre falo da fidelidade dos nossos fãs, pessoas que nos acompanham a anos e estão sempre conosco. Nesse momento não seria diferente!", escreveu. 

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Nos comentários, a noiva do cantor, Graciele Lacerda, aproveitou para elogiá-lo e escreveu: "Vocês são diferenciados. Tem que respeitar! E que venha outra live". 

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